Guarulhos arrecada mais de R$ 100 milhões no primeiro ciclo do IPVA

Da Redação

[email protected]



A Secretaria da Fazenda e Planejamento fechou balanço parcial do primeiro ciclo de pagamentos do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2021, em janeiro. Até o último dia do calendário de vencimentos, em 20 de janeiro, Guarulhos arrecadou R$ 100.643.369,32, referentes ao pagamento à vista e à primeira parcela do imposto.



O IPVA é fundamental para o orçamento do município já que, descontados os 20% destinados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), as cidades da região recebem metade do valor arrecadado. No período, 203.134 proprietários de veículos quitaram o imposto à vista, com desconto de 3%. Outros 203.374 efetuaram o pagamento da primeira parcela.



No total do Estado, 7.972.769 proprietários de veículos pagaram o imposto na totalidade ou a primeira parcela, totalizando uma arrecadação de R$ 6.638.883.359,57, um valor de 4,9% maior que o mesmo período de 2020.



Calendário – O calendário de vencimento do IPVA terá sua sequência a partir de 9/2. Os proprietários devem ficar atentos às datas de vencimento do tributo definidas de acordo com o final de placa para o pagamento à vista, sem desconto, ou para o pagamento da segunda parcela do imposto.



Para efetuar o pagamento, basta se dirigir a uma agência bancária credenciada com o número do Renavam (Registro Nacional de Veículo Automotor) e realizar o recolhimento do tributo, através dos terminais de autoatendimento ou nos guichês de caixa. O pagamento pode ser feito também pela internet ou via débito agendado, ou por meio de outros canais oferecidos pela instituição bancária. O IPVA também pode ser pago em casas lotéricas.



Parcelamento no cartão de crédito – É possível quitar o IPVA 2021 com cartão de crédito nas empresas credenciadas pela Secretaria da Fazenda e Planejamento. As operadoras financeiras conveniadas têm autonomia para definir o número de parcelas e adequar a melhor negociação com o contribuinte.



Para mais informações, os proprietários dos veículos podem entrar em contato com a Secretaria pelo telefone 0800-0170110 (por telefone fixo), (11) 2450-6810 (exclusivo para chamadas por telefone móvel) e pelo canal Fale Conosco, no endereço portal.fazenda.sp.gov.br.