Atendimento nesta sexta-feira no Bosque Maia, para vacinação de idosos, possui melhor organização e mais filas de carros

Ao contrário do que aconteceu nos dias anteriores, a vacinação de idosos contra o covid-19 no Bosque Maia, nesta sexta-feira (12), conta com três filas de carros, mas apenas uma delas ocupa via da Avenida Paulo Faccini.

Segundo informações, o local está com mais organização e mais servidores públicos no atendimento à população.

Nos outros dias, a fila de vacinação, que envolveu profissionais de saúde de diversos setores, chegou à Avenida Renato de Andrade Maia, com fluxo intenso nas Avenidas Tiradentes e Paulo Faccini.

Além do Bosque Maia, a vacinação também ocorre no CEU Pimentas, de forma pacífica.