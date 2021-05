Semana da Compostagem tem início com a participação de especialistas, gestores e munícipes

Teve início nesta segunda-feira (3) a Primeira Semana da Compostagem de Guarulhos. O evento online transmitido pelo Google Meet segue até a próxima sexta-feira (7), com finalização presencial no sábado (8), das 9h às 13h, no mesmo espaço da Feira Orgânica na praça Paschoal Thomeo (antiga praça IV Centenário).

O objetivo do evento é ampliar a participação da população na prática da compostagem dos resíduos orgânicos domiciliares e reduzir o volume de resíduos enviados ao aterro sanitário, como explicou o secretário de Serviços Públicos, Rodnei Minelli. “Atualmente 58% de todo o resíduo enviado ao aterro sanitário, o que equivale a 580 toneladas por dia, poderia ser destinado à compostagem. Disseminar conhecimento para envolver a população nessa tarefa é fundamental”.

Participaram da abertura ainda o secretário de Meio Ambiente, Thiago Surfista, o diretor de Limpeza Urbana, Alexandre Lobo de Almeida, o reitor da Universidade de Santa Catarina (Udesc), Dilmar Baretta, o professor da Udesc e idealizador do método Lages de compostagem, Germano Guttler, a chefe de Educação Ambiental de Guarulhos, Celi Pereira, a chefe do Departamento de Compostagem do Delurb, Simone Araújo, entre outros servidores da Prefeitura e munícipes.

Durante a transmissão do primeiro dia do evento houve ainda o lançamento do Clube dos Composteiros – Desafio Ganhe mais 1, feito pelo agrônomo Julio de Sá, que apresentou o trabalho de reaproveitamento de folhas secas realizado no Zoológico de Guarulhos para a melhoria física, química e biológica do solo, bate-papo com o professor Germano Guttler sobre a importância e fundamentos da compostagem, dicas de armazenamento, higienização e decomposição de alimentos, entre outros temas relacionados ao assunto.

Nesta terça-feira (4), a partir das 10h, a programação segue também pelo Google Meet com o biólogo Fábio Moreira, que vai falar sobre animais amigos e inimigos da compostagem, bichos importantes para compostagem e outros que você não vai querer na sua composteira.

Para conferir a agenda completa e se inscrever para receber o link de participação por email acesse https://bit.ly/3e0hvh0.