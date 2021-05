Prefeitura revitaliza escolas municipais no Pimentas e no Ponte Alta

A Prefeitura de Guarulhos iniciou neste mês obras de reforma e revitalização em escolas da rede municipal no Pimentas e no Jardim Ponte Alta. Os trabalhos já estão em andamento na EPG Manuel Bandeira, no primeiro bairro citado. Com um investimento de aproximadamente R$ 330 mil, o prédio passa atualmente por pintura interna e externa, revitalização da estrutura metálica da cobertura do pátio, troca do telhado, colocação de novos condutores de águas pluviais, além da regularização e concretagem do piso do estacionamento.

Por sua vez, o prédio da EPG Castro Alves, no Jardim Ponte Alta, passa pela mais ampla reforma desde que foi construído. O investimento de mais de R$ 200 mil inclui a troca do telhado e das calhas, pintura interna e externa, reforma da quadra de esportes e revitalização do pórtico da entrada principal.

A EPG Manuel Bandeira oferece 881 vagas distribuídas entre Educação Infantil e Ensino Fundamental. Segundo o diretor Rodrigo de Mendonça Emídio, o Conselho Escolar vem acompanhando de perto os avanços da reforma, que estão em ritmo acelerado, e ao mesmo tempo aplicando os recursos do Programa de Recursos Educacionais Descentralizados (Prorede), da Secretaria Municipal de Educação, em obras de melhoria da unidade. “Em breve nossa escola estará totalmente renovada, o que é grande sonho de todos nós”.

Já a diretora da EPG Castro Alves, Iracema Rodrigues da Silva, ressalta que a comunidade daquela escola, que conta com mais de 1.200 alunos e 80 funcionários, poderá ser acolhida em espaços mais agradáveis e confortáveis, o que justifica o entusiasmo de todos. “Agradecemos à Administração com um todo por investirem em gente, já que a escola é o lugar de gente que faz a educação deste país”.