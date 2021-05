Educação participa da Semana Mundial do Brincar com o tema Casinhas das Infâncias

Entre os dias 22 e 30 de maio, a cidade de Guarulhos participa da Semana Mundial do Brincar 2021, evento que apresenta o tema Casinhas das Infâncias. As atividades da semana, promovidas pela Secretaria de Educação, contam com o apoio da ONG Aliança pela Infância, entidade que busca valorizar a participação das famílias, brincadeiras tradicionais, jogos lúdicos, cantigas e histórias, entre outras atividades que potencializam o brincar em casa e amenizam as dificuldades em tempos de pandemia.

Nesta edição a proposta tem por objetivo ressaltar as brincadeiras que se tornaram tradição ao longo do tempo e a importância do brincar espontâneo. A iniciativa também desperta o olhar sensível para as possibilidades do dia a dia em locais de vivências. Além disso, as atividades da semana oferecem oportunidades para que as crianças consigam se expressar, desenvolver, criar e despertar a imaginação através do brincar.

Durante toda a Semana Mundial do Brincar a programação conta com inúmeras atividades online e gratuitas para todas as escolas da Prefeitura, Centros de Educação Unificados (CEUs), Centros de Incentivo à Leitura, parques, teatros, bibliotecas, dentre outras instituições.

Webinário

Na sexta-feira, 28 de maio, às 9h, o Webinário Semana Mundial do Brincar contará com a participação de autoridades e especialistas sobre o tema, como a psicóloga e especialista em neuropsicologia Adriana Scalici, as educadoras de Educação Infantil Thayane Scarpelli e Thaís Gonçalves, além do professor Cristiano Alcântara.

O Webinário vai abordar o direito da criança a ter infância, a importância da brincadeira nos processos de aprendizagem e dos materiais não estruturados, como criar e organizar os espaços esteticamente, além de incentivar o ato do brincar para todas as idades.

Para saber mais sobre a Semana Mundial do Brincar 2021 na cidade acesse a programação no site http://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/brincar/programacaoSemana.php.