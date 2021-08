Morador do Cecap é contemplado com prêmio de R$ 500 mil em sorteio da Nota Fiscal Paulista

Nesta 153º edição do sorteio da Nota Fiscal Paulista, um morador do Parque Cecap foi contemplado com o segundo maior prêmio do evento, no valor de R$ 500 mil. Já na extração de agosto, um munícipe do Jardim Álamo foi o ganhador do prêmio no valor de R$ 100 mil.

Além deles, no sorteio exclusivo para entidades filantrópicas, o Instituto Santa Rosália, localizado no Jardim Rosa da França, em Guarulhos, foi uma das cinco ganhadoras do prêmio de R$ 100 mil. Outras 50 instituições foram contempladas com R$ 10 mil. Ao todo somaram o valor de R$ 1 milhão.

A contemplada com o prêmio principal da Nota Fiscal Paulista foi uma moradora do Jardim dos Álamos, na Grande São Paulo. O valor recebido por ela foi de R$ 1 milhão.

Para concorrer ao prêmio, os ganhadores realizaram compras em abril solicitando a inclusão do CPF/CNPJ no documento fiscal.

Liberação do prêmio

Com as restrições da pandemia e as ordens de distanciamento, não será realizada a cerimônia de premiação. Para o desbloqueio do prêmio, os ganhadores serão contatados para agendar sua presença em um Posto Fiscal próximo. A secretaria da Fazenda e do Planejamento disponibiliza neste link orientações para retirada do valor.

Para verificar o resultado, que já está disponível no site da Secretaria, o usuário precisa acessar o sistema usando CPF e senha cadastrada e ir até a aba sorteio, em seguida procurar a opção ‘visualizar sorteio’ e ‘sorteio nº153′.

Para concorrer

Além de pedir a nota Fiscal Paulista, para participar o consumidor deve se cadastrar no site e aderir ao regulamento. As adesões são feitas até o dia 25 de cada mês e já permitem novas participações para o mês seguinte. Cada R$ 100 em compras dá direito a um bilhete eletrônico que pode vir a resultar em prêmios.