PDV exagerado

A aceitação dos funcionários públicos de Guarulhos para a implantação de um Plano de Demissão Voluntária (PDV) pode até ser grande, mas afirmar que existe uma pesquisa dando conta de que 80% desse funcionalismo está esperando por isso, fica um pouco exagerado. O vereador Maurício Brinquinho (PT) pediu ao seu colega, Lauri Rocha (PSD) que apresentasse a pesquisa, não apenas para nortear a votação do projeto, mas para entender se realmente quase todos estão pensando em abandonar o barco da Administração. A pesquisa não apareceu, o projeto foi aprovado em primeira votação e segue o fluxo.

Alagamentos

As fortes chuvas têm castigado vários municípios. São muitos milímetros a mais do que se espera de água que causam alagamentos, gerando transtorno e prejuízos à população. Embora o empréstimo de R$ 500 milhões, que serão utilizados para a implantação da Macro Drenagem do rio Baquirivu, esteja liberado, a demora nos processos licitatórios frustra a esperança daqueles que sofrem as consequências das inundações. É preciso mais agilidade na burocracia.

Zona Azul

Têm sido frequentes as reclamações de usuários do sistema de Zona Azul na cidade. Nem todos instalaram o APP que permite rapidez no pagamento do estacionamento viário e, por isso, ficam à procura de agentes que não aprecem. Sem agentes, motoristas arriscam o famoso: “um minutinho só” e, assim, são premiados com multas. Na verdade, ninguém aguenta mais tanto APP no telefone, portanto, seria justo oferecer um sistema de cobrança melhor.

Caixa de Pandora

A empresa que substituiu a Proguaru na varrição de ruas, Sustentare, está apanhando tanto na logística de distribuição de seus funcionários, como na orientação destes. Como consequência, o serviço tem sido bem ruinzinho. Quando ainda era conhecida como Qualix Serviços Ambientais e atuava fortemente em Brasília, a prestadora de serviço era mais ágil e eficiente. Será que Eduardo Badra ainda é diretor por lá?

E se?

A sessão da Câmara teve um momento que ensejou uma reflexão importante. Ao usar a tribuna para discutir o projeto do PDV , a vereadora Janete Pietá (PT) criticou o prefeito dizendo que ele é “bonitinho , mas tem a cabeça vazia… não tem nada na cabeça”. Pode isso? Será que se fosse um vereador falando de uma prefeita, ele não correria o risco de ser taxado de machista e misógino?