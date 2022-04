Parque Shopping Maia celebra aniversário com Orquestra de Guarulhos

O Parque Shopping Maia, importante centro comercial da cidade de Guarulhos, comemora neste dia 16 de abril, sete anos de operação com uma história de colaboração e grandes marcos. Com mais de 170 lojas, o shopping oferece um mix completo com uma variedade de marcas, entretenimento infantil e ampla alameda de serviços, além de ótimas opções gastronômicas.

Para celebrar a data e presentear o público, no dia 19, a Orquestra de Guarulhos fará um concerto especial no Shopping, no Piso 1, próximo ao Outback, a partir das 15h, com músicas clássicas e modernas.

Ao longo dos sete anos o Maia conquistou marcos e diferenciais em sua trajetória:

Possui o único Restaurante Coco Bambu da cidade

Inaugurado em 2019, a famosa rede de restaurantes especializada em frutos do mar, Coco Bambu chegou a Guarulhos através do Maia, trazendo mais opções à população. Possui dois salões, 560 lugares, dois pisos, decoração estilo praiano, área para crianças, espaço de eventos e adega para 2 mil garrafas de vinhos.

O único Cinépolis de Guarulhos é no Maia

Presente no shopping desde a sua abertura, a rede de cinemas Cinépolis, considerada uma das melhores do Brasil e quarta maior operadora de cinema do mundo, com salas VIP e 4Dx, garante ao público as melhores experiências na telona. Já trouxe grandes estreias aos clientes do Maia, mas o filme de maior bilheteria, com recorde de público foi Vingadores: Ultimato, em 2019.

Alameda Gourmet diferenciada

Só no Maia o guarulhense consegue encontrar em um só lugar uma variedade de opções gastronômicas de alta qualidade, de cozinhas do mundo inteiro como Madero Steak House, Outback Steakhouse, Johnny Rockets, Jun Japanese Food, Starbucks, Bacio di Latte, Graça di Napolli, Coco Bambu e Paris 6 Bistrô Petit.

Realiza diversas ações sociais

O Maia tem um compromisso com a sociedade e realiza ações sociais com frequência, atualmente está em exibição a exposição Projeto Tear, que exibe trabalhos de alunos de projeto social que ajuda pessoas que estão em situação de sofrimento psíquico e/ou vulnerabilidade sócio afetiva.

O Parque Shopping Maia está de portas abertas das 10h às 22h de segunda a sábado e aos domingos e feriados, funciona com horários diferenciados. Praça de Alimentação das 11h às 22h, Alameda Gourmet das 12h às 22h e lojas e lazer das 14h às 20h.

Parque Shopping Maia

O Parque Shopping Maia, localizado em ponto estratégico de Guarulhos, oferece as melhores opções de lojas, alimentação, serviços e entretenimento para os visitantes. O empreendimento traz espaços de lazer diferenciados, como o Cinépolis, considerado um dos melhores cinemas do Brasil, com salas VIP e 4Dx, o Kangoo Trampoline Park, o Espaço Uni Duni e o Neo Geo Family. O centro de compras oferece 170 lojas para atender todos os visitantes, com marcas como Calvin Klein, Tommy Hifilger, Lacoste, Forever 21, Carmen Steffens, Micca Figueiredo, Vivara, Pandora, Swarovski, Tok & Stok, Centauro, Daiso, Renner, Riachuelo, C&A, New Balance, Track & Field, Ponto, Brooksfield e Camicado. Fortalecendo sua posição como centro de compras multifuncional, o Parque Shopping Maia também conta com ampla variedade de serviços, como Banco 24 horas, casa de câmbio, lotérica, lavanderia, tinturaria, ateliê de costura, pet shop, chaveiro, Academia Fórmula, recarga de Cartão Bom, lava rápido, agência de viagem, relojoeiro e mais. Opções gastronômicas como Madero Steak House, Outback Steakhouse, Jun Japanese Food, Starbucks, Bacio di Latte, Graça di Napolli, Coco Bambu, Paris 6 Bistrô Petit e as melhores redes de fast food também agradam os visitantes. O Parque Shopping Maia oferece mais de 33.000m² de área e arquitetura moderna e, para proporcionar bem-estar, conforto e diversão para seus visitantes o empreendimento, ainda apresenta empréstimo de cadeira de rodas e carrinho de bebê, fraldário, ambulatório, Wi-fi e concierge.

Endereço: Avenida Bartholomeu de Carlos, nº 230, Jardim Flor da Montanha – Guarulhos

Contato: (11) 2485 1600

Site

