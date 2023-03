Disputa ao longo da temporada 2023 deve ser equilibrada no futebol brasileiro

Durante os últimos anos, o futebol brasileiro vem vivendo sob o domínio de Flamengo, Palmeiras e, em menor escala, Atlético Mineiro. No entanto, o cenário para 2023 parece estar diferente, com mais times aparentando ter condições de brigar por títulos expressivos. Não é à toa que muitos torcedores já estão utilizando o Kto cupom para apostar no sucesso dos seus clubes.

Neste ano, muitas equipes foram ao mercado buscar reforços para as diversas competições que vêm pela frente. Entre elas, destacam-se Grêmio e Fluminense, que anunciaram as contratações de Luis Suárez e Marcelo, respectivamente. São dois jogadores que ainda têm muita lenha para queimar e, além disso, são capazes de mudar o moral do elenco, deixando seus companheiros muito mais confiantes para a sequência do ano.

O Internacional, que ficou com o vice-campeonato do Brasileirão no ano passado, também fez aquisições interessantes. O Colorado já havia acertado com Mário Fernandes e, recentemente, confirmou as voltas de Aránguiz e Luiz Adriano. Além disso, o clube segue em busca de mais reforços de peso, e alguns nomes, como Enner Valencia, chegaram a ser ventilados.

Quem também sonha com voos mais altos neste ano é o Athletico Paranaense. O clube manteve a base do elenco que foi vice-campeão da Libertadores em 2022. A campanha, aliás, mostrou que o Furacão tem condições de jogar de igual para igual com qualquer time do continente. Para chegar à decisão, os curitibanos eliminaram dois gigantes sul-americanos: Estudiantes de La Plata e Palmeiras. E perderam a final em um jogo atípico, em que a equipe de Scolari ficou com um a menos ainda no primeiro tempo, quando o placar marcava 0 a 0 contra o Flamengo.

Falando no Rubro-Negro carioca, entre os três favoritos, ele é aquele que vem decepcionando em 2023. O Mengão perdeu os quatro títulos que disputou até aqui: Supercopa do Brasil, Mundial de Clubes, Recopa Sul-Americana e Taça Guanabara. Isso gerou uma instabilidade no elenco e o emprego de Vítor Pereira já começa a ser ameaçado.

O Palmeiras, por outro lado, começou muito bem a temporada e até venceu um título contra o Flamengo – o da Supercopa. Para melhorar o astral do elenco, Raphael Veiga e Rony foram convocados pela Seleção Brasileira para o amistoso contra o Marrocos. E o Atlético Mineiro, que já tinha um elenco poderoso, também trouxe reforços e vem mostrando que tem condições de evoluir bastante ao longo do ano.

Mas o futebol brasileiro sempre tem espaço para surpresas. O Corinthians, embora não esteja cotado entre os favoritos, tem grandes jogadores no elenco e, em jogos decisivos, pode complicar a vida de qualquer adversário. Por isso, tudo indica que a temporada 2023 será muito emocionante. Os torcedores podem esperar bons jogos e uma disputa bastante acirrada nas principais competições do ano.