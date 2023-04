CEU Bonsucesso recebe a retomada do programa Você na Prefeitura neste sábado

O programa Você na Prefeitura será retomado neste sábado (15) no CEU Bonsucesso (avenida Paschoal Thomeo, s/n°), entre 9h e 14h, após mais de três anos desde a última edição. No evento a população poderá esclarecer dúvidas e levar solicitações diretamente ao prefeito de Guarulhos, Guti, a secretários municipais e a equipes dos mais variados serviços que compõem a administração municipal. Reformulado, o programa também proporcionará uma série de atividades, exposições, oficinas e atendimentos diversos.

Mediante a distribuição de senhas, os participantes poderão receber serviços de corte de cabelo, manicure, design de sobrancelha e depilação, além de participar de oficinas de atendimento pré-hospitalar e de culinária para aprender a produzir bolos de pote e baguetes recheadas. Algumas tendas contarão com formulários para o encaminhamento a vagas de estágio, atendimento psicológico e agendamentos para castração de cães e gatos.

Uma equipe da Secretaria da Saúde irá vacinar contra a influenza, a tríplice viral e a tríplice bacteriana, distribuir preservativos, testar para HIV e sífilis, agendar consultas e exames especializados, ministrar uma palestra sobre atendimento pré-hospitalar, promover ações do Menina dos Olhos – programa que identifica, previne e proporciona assistência à saúde visual dos alunos da Educação Infantil – e fornecer orientações sobre arboviroses, esporotricose, licenciamento sanitário, entre outros.

Os serviços do Procon Itinerante também estarão disponíveis no local. Entre eles abertura de processos, registro de denúncias, esclarecimentos e orientações sobre dúvidas de consumidores e desbloqueio da Nota Fiscal Paulista. Assim como do Fácil – Central de Atendimento ao Cidadão, oferecendo os mais de 700 serviços da Rede como a segunda via de IPTU, parcelamento, entre outros, e ocorrerá em uma sala com dois guichês.

A Subsecretaria da Juventude prestará atendimento de jovens por estagiários de Psicologia, que poderão fazer o encaminhamento para psicólogos (projeto Amigo Estou Aqui). Além dele, o Estagiando estará recebendo currículos para encaminhamento às vagas de estágios remunerados

Os munícipes também poderão assistir a apresentações de zumba, capoeira, cães policiais e de música sertaneja conduzida pelo Café com Viola, grupo composto por artistas do sertanejo que vivem na região. Além disso, as crianças terão a oportunidade de aguardar que os pais sejam atendidos enquanto se divertem em brinquedos infláveis e comem pipoca e doces.