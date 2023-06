Box para banheiro e fechamento de sacadas: como utilizar o vidro com segurança em casa

Há muito tempo ter um box no banheiro de casa deixou de ser um artigo de luxo e se tornou uma necessidade. “Quando você coloca um box, além de deixar o banho mais agradável, principalmente no inverno, você consegue conservar a limpeza do banheiro e ainda pode usar à vontade itens de decoração, como tapetes e outros enfeites”, explica Fábio Martins, vidraceiro e empresário da Martins Box.

Martins destaca a importância da segurança na escolha do box. “É muito seguro, desde que seja montado como todos os itens, como paradores e amortecedores de borracha, além do manuseio e cuidados na instalação e transportes, o que garantimos. Nunca na história da Martins Box um deles quebrou após ser instalado, dentro do prazo de garantia, mas, é claro que precisam ser feitas as manutenções preventivas de tempo em tempo, para garantir a durabilidade, como qualquer item que adquirimos”, destacou.

A loja trabalha com vários modelos de box para banheiro, além de envidraçamento de sacada, janelas, portas de vidro, espelhos simples e com iluminação de LED e vidros em geral. A Martins Box está localizada na rua Joana Reche Reche 173, Jardim Adriana, e também pode ser encontrada através das redes sociais (Facebook Martins Box e Instagram @martinsbox07), telefone 5050-6896 e WhatsApp 96133-4828.

O fechamento de varandas e sacadas com vidro é uma tendência que está se consolidando, pois torna o ambiente mais aconchegante, reduz o barulho exterior, além de preservar o espaço da chuva e poluição. Hoje em dia o modelo mais utilizado é o europeu que proporciona a abertura total do vão e pode ser instalado em qualquer tipo de sacada: côncava, convexa, reta ou em grau. Com ele, as folhas de vidro ficam alinhadas no trilho e, para abrir, precisam girar 90° e se recolher em um dos cantos.

No entanto, na hora de optar pelo fechamento de sacadas com vidro o cliente precisa verificar, não apenas os benefícios para o ambiente, mas estar atento a alguns cuidados. “A sacada deve obedecer às normas NBR 16.259. Seu produto deve ter manutenção periódica para uma vida longa e com segurança”, explica Fábio Moraes, empresário e proprietário da Vidraçaria Real.

Há 35 anos no mercado, a Vidraçaria Real atua na área do vidro em indústria, comércio e residência com serviços de sacadas, espelhos, box, janelas, portas, manutenção, linha moveleira, atendendo a marceneiros, vidraceiros e serralheiros com desconto mediante cadastro. A loja possui os certificados Nr 6- NR7- NR 8- NR 9-NR35 e disponibiliza pagamento facilitado e desconto à vista.

A Vidraçaria Real está localizada na avenida Otávio Braga de Mesquita, 622 – Vila Florida. O telefone para contato é (11) 2408-7107 e WhatsApp (11) 97464-9887, e-mail: a[email protected]. Instagram @vidracariareal_gru.