Prefeitura e forças de segurança realizam operação integrada da Lei Seca

A Prefeitura de Guarulhos apreendeu sete veículos e prendeu três homens em uma blitz da Lei Seca na sexta-feira (22) na avenida Doutor Timóteo Penteado e nas rodovias Presidente Dutra, altura do km 223, e Ayrton Senna, altura do km 16, simultaneamente. As ações também fiscalizaram sete bares e adegas, sendo dois autuados por perturbação do sossego e dois fechados por falta de alvará.

Durante as vistorias na avenida Dr. Timóteo Penteado um trabalhador de uma empresa de telefonia comunicou aos agentes que um dos carros que passavam na via, alugado, estava ocupado por três homens que haviam roubado seus equipamentos e ferramentas de trabalho. Eles foram parados e levados ao 1° Distrito Policial, onde a autoridade de plantão lavrou boletim de ocorrência por roubo, artigo 157 do Código Penal.

Os trabalhos se estenderam até as 4h do sábado (23), finalizando com 257 veículos vistoriados e 283 pessoas averiguadas pela integração entre agentes da Guarda Civil Municipal (GCM), da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, em parceria com a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Estadual e a Polícia Rodoviária Federal.