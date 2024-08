Suspeito de agredir jornalistas supostamente a mando da equipe de Lucas Sanches é preso

Suspeito de agredir a pauladas os jornalistas Caique Marcatt, ex-chefe de gabinete do vereador e candidato a prefeito Lucas Sanches (PL), e Pimenta Júnior, editor do Jornal de Guarulhos, o vendedor Matheus Henrique Barbeiro Garreti Marinho, de 31 anos, foi preso nessa segunda-feira (12) por policiais civis de Guarulhos.

Matheus teve a prisão temporária decretada pela juíza Patrícia Padilha, da Vara de Plantão do Fórum de Guarulhos. A prisão foi representada pelo 5º Distrito Policial. Ele ficará preso por 30 dias, podendo a autoridade policial solicitar a prisão preventiva durante as investigações por tempo determinado.

A Polícia Civil, que investiga a tentativa de homicídio contra Marcatt e Pimenta Júnior, localizou o veículo do suspeito por câmeras de segurança que filmaram a agressão aos jornalistas, ocorrida no último dia 5, em frente à Padaria São Bento, na Vila Augusta.

Durante as investigações, os policiais identificaram o carro do suspeito nas imagens das câmeras de segurança. Com a decretação da prisão, Matheus foi localizado em uma loja de carros no Jardim do Trevo, em Arujá.

Não houve reação à abordagem policial. O acusado teve o celular apreendido. A perícia do celular é considerada uma das peças chaves do caso, que poderá, inclusive, chegar aos mandantes do crime.

Logo após a agressão no dia 5, Marcatt ao lado do amigo, ambos ensanguentados, gravou vídeo que viralizou nas redes sociais acusando a equipe política de Lucas Sanches, inclusive citando “Santiago” e “Anderson” como sendo principais envolvidos no episódio.

O vereador e candidato a prefeito negou veementemente envolvimento com o episódio. Disse que foi “pego de surpresa com um monte de mentiras, difamação, calúnia contra mim justamente porque eu tenho enfrentado o sistema”.

Nota da assessoria de Lucas Sanches

“Lucas Sanches (PL) nunca ameaçou ou agrediu ninguém. Aliás, o pré-candidato a prefeito, e hoje vereador de Guarulhos-SP, é peremptoriamente contra qualquer tipo de violência, ao passo em que lamenta o fato de estar sendo responsabilizado injustamente por um crime.

No período em que o senhor Marcatt diz ter sofrido agressão, Sanches estava em sessão ordinária na Câmara Municipal, e desconhece que qualquer integrante de sua pré-campanha tenha a ver com a acusação.

Por se tratar de fake news e de imputação infundada, a coordenação da pré-campanha de Sanches já acionou seus advogados para as providências cabíveis, tanto contra o autor da difamação quanto para averiguar o compartilhamento do conteúdo calunioso.

Um Boletim de Ocorrência (B.O.) já está sendo lavrado neste sentido e, face à gravidade da denúncia fantasiosa por parte de Marcatt, a pré-campanha também vai ingressar com queixa-crime contra o mesmo”.

Insistir em mentiras e espalhá-las como se fossem verdades é muito pior do que leviandade. Marcatt, assim, terá de responder na Justiça pela acusação de crimes que Sanches não cometeu!”