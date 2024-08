Câmara aprova representação para investigar corrupção e rachadinhas de Lucas Sanches

- PUBLICIDADE -



A Câmara Municipal acatou nesta sexta-feira o processo de representação para investigar o vereador Lucas Sanches, candidato a prefeito de PL, por prática de rachadinhas, corrupção e tentativa de homicídio contra seu ex-chefe de Gabinete Caíque Marcatt. A Comissão de Ética do Legislativo deve iniciar na semana que vem o o processo que pode culminar com a perda de mandato, que deve ser encerrado no prazo de 30 dias.

Na última quarta-feira, Marcatt encaminhou à Câmara um dossiê com documentos, vídeos e até mesmo um contrato de divisão do mandato assinado pelo próprio Lucas Sanches. Após analisar a denúncia, a Presidência da Casa entendeu que existem elementos que suscitam o encaminhamento para a Comissão de Ética, presidida pelo vereador Lauri Rocha (PSD), e que tem ainda Carlina Tinoco (Republicanos), Carol Ribeiro (MDB), Edmilson Souza (PSOL), Jorginho Mota (Agir), Rômulo Ornelas (PT) e Sandra Gileno (PSDB).

O grupo escolherá o relator do processo de cassação de Lucas Sanches, que irá analisar todas as denúncias e apresentar um relatório final, com prazo inclusive para a defesa do vereador acusado. Após ser acatado, o processo de cassação irá para plenário onde será aprovado ou rejeitado por maioria absoluta de 18 vereadores.