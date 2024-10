Perícia contratada por Lucas confirma presença do candidato em sala onde assessores contam dinheiro

- PUBLICIDADE -



A perícia contratada pelo candidato do PL a prefeito, Lucas Sanches, apresentada nesta quarta-feira por sua assessoria para contrapor vídeo divulgado pelo jornal Diário de S.Paulo, confirma a presença dele na sala onde assessores contam dinheiro. A conclusão aponta que houve edições nas imagens, mas deixa claro que Lucas transitou pela sala, afastando a hipótese das imagens serem fruto de fake News ou uso de inteligência artificial.

Na conclusão, o perito do Rio Grande do Sul contatado por Lucas aponta que o vídeo “consiste da manipulação, cortes e inserção de elementos estranhos ao contexto original. Tais alterações, além da remoção de áudio, atestam que o vídeo foi editado com o objetivo de distorcer os fatos apresentados, comprometendo sua integridade e autenticidade como prova”.

No entanto, em outro trecho da análise, confirma a presença de Lucas Sanches nas cenas. “Em determinado momento, LUCAS SANCHES aparece se deslocando para o exterior da sala (Figura 5), porém o indivíduo, que posteriormente adentra ao ambiente segurando uma sacola (Figura 6), possui características fisionômicas distintas a de LUCAS SANCHES, o que sugere que houve uma edição ou manipulação para criar a ilusão de continuidade, utilizando imagens de indivíduos diferentes, mas tentando atribuir a ação a um único personagem”.

A reportagem do Diario de S.Paulo no entanto não afirma que se tratam da mesma pessoa. Aponta que Lucas sai da sala com uma sacola, o que a perícia confirma, e depois outro assessor volta com a mesma sacola, se dirige até uma mesa e despeja grande quantidade de dinheiro.

A perícia foi contratada por Lucas Sanches junto a Oliveira Perito, de Porto Alegre, que tem como responsável Vinicius Machado de Oliveira, que se apresenta no documento como “Assistente Técnico – Computação Forense Digital”. O valor da contratação não foi revelado.