Prefeitura divulga como será o funcionamento dos serviços municipais neste feriado de Corpus Christi

A Prefeitura de Guarulhos divulgou como será o funcionamento dos serviços municipais durante o feriado prolongado de Corpus Christi. Na quinta-feira (19 de junho), em razão do feriado religioso, e na sexta-feira (20), devido ao ponto facultativo, diversos serviços estarão suspensos ou funcionarão em regime especial.

As unidades da Rede Fácil, escolas, creches, CEUs, Cemear, CRAS, bibliotecas e o Procon estarão fechados na quinta e na sexta-feira, retomando o atendimento na segunda (23). Os Ecopontos Joga-Tralha também não funcionarão nesses dois dias, reabrindo no sábado (21). No domingo (22), apenas algumas unidades estarão em funcionamento: Paraventi, Continental, Torres Tibagy, Timóteo Penteado, Iporanga, Cabuçu, Santos Dumont, Presidente Dutra e Jurema.

Os atendimentos de urgência e emergência funcionarão normalmente durante todo o feriado. As UPAs, hospitais e Prontos Atendimentos (PAs) permanecem abertos todos os dias. Já as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) ficarão fechadas na quinta, sexta e domingo, com exceção do sábado (21), quando duas UBSs — Vila Fátima e Pimentas — funcionarão das 8h às 16h, dentro do Programa Saúde Toda Hora.

A coleta de lixo e a coleta seletiva ocorrerão normalmente de quinta a sábado, mas estarão suspensas no domingo. O Zoológico de Guarulhos funcionará normalmente durante os quatro dias, assim como os parques municipais e o serviço do Pet Eterno.

A feira livre acontecerá normalmente todos os dias. Já a feira orgânica não será realizada na quinta e na sexta-feira, retornando no sábado. O sistema de Zona Azul estará liberado na quinta e no domingo, sendo cobrado normalmente na sexta e no sábado.