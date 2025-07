Operação Cata-Tralha atende Jardim Santa Emília e mais 4 bairros no fim de semana

Os caminhões da operação Cata-Tralha de recolhimento de inservíveis como móveis velhos, colchões e eletrodomésticos passarão pelas ruas de cinco bairros no sábado (14) e domingo (15). Serão atendidos Jardim Santa Emília, Jardim Santa Inês, Jardim Sílvia, Jardim Nova Taboão e Jardim Taboão.

Para utilizar o serviço da Prefeitura de Guarulhos os moradores dos endereços atendidos devem deixar os itens que desejam descartar na frente de suas residências até as 9h do dia da passagem do caminhão, sem atrapalhar os pedestres e o trânsito. A Secretaria de Serviços Públicos informa que não são recolhidos entulho, lixo doméstico e animais mortos.

Confira a programação

Sábado e domingo, dias 5 e 6

Jardim Santa Emília

Rua Armandina Braga de Almeida, rua Belarmino Antônio Garcia, rua Bom Jesus do Norte, rua Cabreúva, rua Cachoeiro do Itapemirim, rua Carlos Alberto Alves de Carvalho Pinto, rua Center, rua Clementina de Jesus, rua Conceição Castelo, rua Criselidia Brito Barros, rua Divino de São Lourenço, rua Dores R. Pedras, avenida Emília de Castro, rua Francisco José Linhares, rua Gabriel Palhal, rua Gilberto Freire, rua João Liberato dos Santos, avenida Marginal, alameda Martins, rua Padre Geraldo Mauzerol, rua Sandro Moretti Pinezi, rua Sítio dos Macines, rua dos Corretores de Imóveis, rua Águas Vermelhas.

Jardim Santa Inês

Rua Acapulco, rua Adolfo Noronha, rua Beleza, rua Canário, rua Caramuru, rua Carinas, rua Chanes, rua Conceição da Barra, rua Diamantina, viela Gabriel, rua Imarés, rua Irapuru, rua Jurupis, viela Leão de Judá, Passagem Libéria, rua Maria Rodrigues da Silva, rua Maturi, rua Nhambu, rua Palestra, rua Paulo Canarim, avenida Príncipe de Gales, rua Sebastião D’Oeste, rua Vicente Leporace.

Jardim Sílvia

Rua Iepê, rua Imonclar E Lazari, rua Indiana, praça Josua, rua Petrócia, viela Pérsia, rua Santo Antônio da Posse, avenida Sumaré, rua São Gabriel da Palha, viela Viena.

Jardim Nova Taboão

Travessa Assunção, viela Assunção, viela Bruni, rua Carazinho, rua Copan, rua Coronel Pacheco, rua Nilce Malheiros de Alcântara, avenida Nova Taboão, rua São Vicente das Minas, rua Trajano de Faria.

Jardim Taboão

Rua Croqueta, rua Interina, rua Paulínia.