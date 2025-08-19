Adamastor recebe espetáculo Nosso Lar

O livro “Nosso Lar”, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo espírito de André Luiz, recebe agora a adaptação teatral de Cyrano Rosalém, e tem como produtora; Fatima do Valle, a mesma produtora e mesmo elenco dos espetáculos espiritas: Laços Eternos, da obra de Zibia Gasparetto e dos espetáculos: Os mensageiros e Missionários da luz, da obra de Chico Xavier pelo espirito de André Luiz.
Nosso Lar, que tem a direção geral de Renato Prieto segundo Fátima do Valle, é um espetáculo muito importante para o segmento espirita, pois foi lá, que tudo começou…Ele nos mostra o caminho percorrido pelo espírito de André Luiz a partir de seu desencarne, o espetáculo é uma página repleta de lições de humanidade. Socorrido e acolhido em nosso lar, após ter passado longo período no umbral…André Luiz aos poucos vai entendendo, como realmente funciona a vida espiritual e então se dispõe a trabalhar para evoluir e ajudar os irmãos necessitados.
Com uma leve pitada de humor, Nosso Lar é uma obra fantástica que levará o espectador à diversão e à reflexão.
Ficha técnica
Fátima do Valle
Júlia Lopes
Rita Lopes
Antônio Câmara
Gabriel Vilas boas
Mário Martins
Paulo Alves
Maria Isabel
Contra regra
Cauã Pudles
Iluminação
Cícero Fernandes
Operador de som
Bruno Santos
Camareira
Marcela Cruz
Produção Local Cassiano Filho
Serviço:
Nosso Lar
Da obra de Chico Xavier
Teatro Adamastor
Dia 31 de agosto às 19h
Ingressos:
R$ 100 inteira
R$ 60 antecipados
R$ 50 meia entrada
Informações 1199662-6158