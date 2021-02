Vacinação de idosos com mais de 85 anos prossegue nesta sexta-feira em Guarulhos

Guarulhos vai manter a vacinação contra a Covid-19 para a população idosa com idade igual ou superior a 85 anos em dois polos nesta sexta-feira (12): no Bosque Maia (região central) e também no CEU Pimentas (estrada do Caminho Velho, 351). Em ambos os locais, o atendimento será feito mediante a distribuição de senhas em sistema drive-thru (sem que a pessoa tenha de descer do carro) e também para quem chegar a pé.

Para vacinação, a Secretaria da Saúde recomenda que as pessoas apresentem CPF, cartão SUS, documento com foto e também um comprovante de residência, uma vez que a segunda dose da vacina será aplicada na Unidade Básica de Saúde (UBS) de Guarulhos mais próxima da residência do cidadão.

Vacinação em domicílio

Além da imunização nos polos, equipes das UBS estão vacinando em casa os idosos acamados e restritos ao domicílio. Das mais de 900 pessoas cadastradas nessas condições, 299 já tomaram a vacina até o momento. Para garantir a segurança do transporte das doses, as equipes que fazem a visita domiciliar são escoltadas por viaturas da Guarda Civil Municipal, assim como foi feito na imunização dos trabalhadores das unidades de saúde.

A orientação para os idosos acamados e restritos ao domicílio que ainda não têm cadastro em nenhuma Unidade Básica de Saúde é para que o familiar ou responsável legal compareça à UBS mais próxima da residência dele para cadastrá-lo e solicitar a imunização.

Total geral de doses aplicadas

Até as 12h desta quinta-feira (11) 35.881 vacinas contra a Covid-19 já foram administradas na cidade, sendo 33.641 da 1ª dose e 2.240 doses da segunda aplicação, que teve início nesta quarta-feira (10) para profissionais de saúde imunizados a partir de 20 de janeiro. A Secretaria da Saúde informa que, para a vacinação dos demais públicos, aguarda nova remessa de vacina do Governo do Estado.