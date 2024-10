Nas urnas, deputado da Baixada Santista supera governador e é decisivo nas eleições municipais

- PUBLICIDADE -



Deputado federal e ex-prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa (PSDB-SP) segue bem

conceituado no município, situado no litoral de São Paulo, onde governou durante 8 anos

(2013-2020). Em pesquisa realizada pela Quaest Pesquisa e Consultoria, em outubro, o

apoio do parlamentar ao prefeito reeleito Rogério Santos (Republicanos-SP) foi decisivo na

vitória do candidato, que venceu as eleições com 53,37% dos votos.

Segundo a análise, 33% dos entrevistados afirmaram que as chances de votarem em

determinado candidato aumentariam se este fosse apoiado por Barbosa. O apoio de nomes

como o do governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do ex-presidente Jair

Bolsonaro e do presidente Lula teve relevância menor, pontuando com 27%, 26% e 22%,

respectivamente.

Paulo Alexandre ainda empatou com Freitas na menor rejeição, ou seja, seu apoio a

determinado candidato diminuiria as chances deste ser votado pelos entrevistados. Apenas

12% fizeram tal afirmação em relação ao deputado e ao governador. Lula e Bolsonaro

ficaram com 37% e 29%, respectivamente.

Após quatro anos longe da administração municipal, a pesquisa mostra que a atuação de

Paulo continua sendo fator relevante no julgamento dos munícipes: 51% dos entrevistados

afirmaram que o apoio de Barbosa a Rogério Santos aumentaria as chances de votação ao

candidato. A segunda colocada no pleito municipal, a também deputada federal Rosana

Valle (PL-SP), contava com o apoio de Bolsonaro, avaliado por 50% dos eleitores – um

índice abaixo da influência de Paulo Alexandre entre o público santista.

A Quaest Pesquisa e Consultoria é um dos principais e mais confiáveis institutos de

pesquisa eleitoral do país. O levantamento utilizado neste texto foi realizado pela instituição

entre os dias 12 e 15 de outubro de 2024, com 900 eleitores de Santos com 16 anos ou

mais. O nível de confiabilidade é de 95% e a margem de erro é de 3%.

EM PRIMEIRO NAS PESQUISAS

O eleitorado santista também demonstrou confiança no deputado federal Paulo Alexandre

Barbosa durante as pesquisas para prefeito do município: o parlamentar ficou em primeiro

lugar na imensa maioria dos levantamentos para assumir a municipalidade da cidade outra

vez, sendo citado, até mesmo, após declarar que não concorreria às eleições de 2024.

Em 15 pesquisas estimuladas, realizadas entre julho de 2023 e agosto de 2024 (quando

Barbosa afirmou que seguiria com o trabalho em Brasília), pelos institutos Paraná

Pesquisas, Badra, Vox, IPAT e DataOrla, Paulo liderou as escolhas do eleitorado com média

de 39,9%, ante 29,3% da segunda colocada – em cenários sem o nome do atual prefeito,

apoiado por Paulo Alexandre. No entanto, apesar da vitória certa apontada pelos

levantamentos, o parlamentar escolheu seguir o mandato em Brasília, honrando os milhares

de eleitores de 530 cidades que confiaram o cargo a ele no Congresso Nacional.

“Assim como na vida, a política é feita de escolhas, muitas vezes difíceis. Agradeço o

reconhecimento do povo santista aos meus 25 anos de vida pública. Vou honrar essa

confiança com muito mais trabalho em Brasília”, declarou Paulo Alexandre em suas redes

sociais.

Além de prefeito reeleito de Santos, Barbosa também foi eleito deputado estadual por São

Paulo em 2006 e 2010, e ocupou cargos no Governo do Estado de SP entre 2006 e 2012:

foi secretário-adjunto da Educação, secretário de Estado de Desenvolvimento Social e

secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. Além disso,

também foi consultor da Comunitas em 2021 e diretor de Projetos Especiais da Fundação

para o Desenvolvimento da Educação (FDE) em 2002.