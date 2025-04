Agenda Viva SP: vozes femininas icônicas, Beatles para crianças e k-pop são os destaques do fim de semana

Imagine um encontro de grandes vozes da música como Maysa, Maria Callas, Edith Piaf, Mercedes Sosa e Marlene Dietrich. Esse repertório eclético é apenas um dos destaques da programação dos espaços da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Entre os dias 5 e 11 de abril, as atrações incluem também música brasileira, Beatles para Crianças e um mergulho na cultura do k-pop. Esses e outros destaques estão disponíveis na Agenda Viva SP (https://agendavivasp.com.br/), a plataforma colaborativa do Governo de SP.

Na capital, música é o que não falta, para todos os gostos: o musical “Território do Amor” estreia no Teatro Sérgio Cardoso, homenageia grandes mulheres da música internacional, a partir do dia 5. Na Fábrica de Cultura Vila Curuçá, o grupo Beatles Para as Crianças traz uma abordagem lúdica para os clássicos da banda inglesa, no dia 8. Para quem se interessa por cultura coreana, o CULTSP PRO – Escola de Profissionais da Cultura promove masterclass gratuita sobre k-pop, dia 11. Como opção de música erudita, a Osesp apresenta o 1º concerto de câmara da temporada, dia 6, na Estação CCR das Artes.

Como destaque de outras linguagens, a Pina Estação inaugura a exposição com mais 120 obras da artista Marga Ledora, a partir deste sábado. Para as crianças, uma opção é o Cine Kids no Museu da Imagem e do Som – MIS. O evento acontece neste domingo, dia 6, e conta com a exibição do filme “Os inseparáveis”, de Jérémie Degruson, seguida da oficina “Personagens articulados”, com confecção de bonecos de madeira.

No interior, é destaque a feira de artesanato do Museu Casa de Portinari, em Brodowski, que acontece todos os finais de semana. E o show “Brasilidades”, com clássicos da MPB, no Museu Felícia Leirner, no dia 6.

Confira a programação completa:

Musical homenageia vozes femininas icônicas

Onde? Teatro Sérgio Cardoso. Rua Rui Barbosa, 153 – Bela Vista, São Paulo

De 5 a 27 de abril. Sextas e sábados, às 20h. Domingos, às 16h

Em homenagem a grandes mulheres da música internacional, o musical “Território do Amor” é embalado por canções sobre o amor. Entre as artistas representadas, estão as brasileiras Elizeth Cardoso, Maysa, Dalva de Oliveira e Dolores Duran, a norte-americana Maria Callas, as francesas Barbara e Edith Piaf, a argentina Mercedes Sosa e a alemã Marlene Dietrich.

Ingresso: De R$ 39,50 (ingresso popular) a R$ 200 (inteira)

Classificação: Livre

Cine Kids com oficina de personagens articulados

Onde? Museu da Imagem e do Som – MIS. Avenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo

Dia 6 de abril. Domingo, às 14h (filme) e 16h (oficina)

Neste mês, o Cine Kids do MIS apresenta o longa-metragem “Os inseparáveis”, de Jérémie Degruson, seguido da oficina “Personagens articulados”, com confecção de bonecos de madeira. A animação é uma produção Bélgica/França/Espanha e conta a história de um boneco de ventríloquo que ganha vida quando as luzes do teatro se apagam. Um dia, ele sai em uma aventura pelo mundo e faz amizade com um cachorro de pelúcia.

Entrada Gratuita

Classificação: Livre

Pina Estação apresenta exposição de Marga Ledora

Onde? Pina Estação. Largo General Osório, 66 – Santa Ifigênia, São Paulo

De 5 de abril a 24 de agosto. De quarta a segunda, das 10h às 18h (entrada até 17h)

A Pinacoteca apresenta, a partir do dia 5 de abril, a exposição “Marga Ledora: A linha da casa”. Ao todo, são expostas 120 obras da artista paulistana, que se expressa a partir de desenhos, com experimentações de linhas e cores e o uso de materiais como régua, esquadro, grafite e giz pastel.

Ingresso: R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira)

Classificação: Livre

Beatles para Crianças na Fábrica de Cultura Vila Curuçá

Onde? Fábrica de Cultura Vila Curuçá. T R. Pedra Dourada, 65 – Jardim Robru, São Paulo

Dia 8 de abril. Terça-feira, às 14h30

Trazendo clássicos da banda inglesa The Beatles, o espetáculo “O primeiro show de rock!”, do projeto Beatles para Crianças, chega à Fábrica de Cultura Vila Curuçá. No repertório, estão canções icônicas como “I Want To Hold Your Hand”, “All My Loving” e “Yellow Submarine”, além de contação de histórias.

Entrada Gratuita

Classificação: Livre

CULTSP PRO promove masterclass sobre cultura K-pop

Onde? Edifício Oswald de Andrade. Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro, São Paulo

Edifício Oswald de Andrade. Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro, São Paulo Quando? Dia 11 de abril

Sexta-feira, às 19h

O CULTSP PRO – Escola de Profissionais da Cultura apresenta masterclass gratuita sobre cultura K-pop, o estilo musical sul-coreano que conquistou o mundo a partir de grupos como BTS e Black Pink. A aula é ministrada por Lucas Jötten, produtor cultural e diretor da K.Ö. Entertainment, especializada em cultura coreana.

Entrada Gratuita

Classificação: 16 anos

Show “Brasilidades” em Campos de Jordão

Onde? Museu Felícia Leirner. Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista, Campos do Jordão

Museu Felícia Leirner. Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista, Campos do Jordão Quando? Dia 6 de abril

Domingo, às 11h

Como parte do programa Domingo Musical, o Museu Felícia Leirner recebe apresentação da cantora Fabiana Fragoso, acompanhada pelo violonista Felipe Faustino e seu violão de sete cordas. O repertório do show “Brasilidades” inclui clássicos de nomes como Nana Caymmi, Cartola, Elis Regina, Gal Costa, Beth Carvalho, Marisa Monte, Nelson Gonçalves, Alcione, Gonzaguinha, entre outros.

Entrada Gratuita

Classificação: Livre

Osesp apresenta 1º concerto de câmara da temporada

Onde? Estação CCR das Artes. Praça Júlio Prestes – Campos Elíseos, São Paulo

Estação CCR das Artes. Praça Júlio Prestes – Campos Elíseos, São Paulo Quando? Dia 6 de abril.

Domingo, 18h

No primeiro concerto de câmara da temporada, o Septeto 1913, formado por sete integrantes da Osesp, interpreta obras de Wagner e Strauss na Estação CCR das Artes. A apresentação conta com integrantes do Coro da Osesp, entoando as Valsas de canções de amor, de Brahms.

Ingresso: R$ 42 (meia) a R$ 150 (inteira)

Classificação: 10 anos

Conservatório de Tatuí recebe peça de autor canadense

Onde? Conservatório de Tatuí. Rua São Bento, 415 – Centro, Tatuí

Conservatório de Tatuí. Rua São Bento, 415 – Centro, Tatuí Quando? Dias 5 e 6 de abril

Sábado, às 20h. Domingo, 18h

Reconhecida com prêmios como Shell e APCA, a peça “Tom na Fazenda” chega ao Conservatório de Tatuí para duas apresentações, apenas neste final de semana. A montagem é estrelada por Armando Babaioff, que também assina a tradução do texto original do autor canadense Michel Marc Bouchard. A obra foi adaptada para os cinemas em 2014, dirigida e estrelada por Xavier Dolan.

Ingresso: R$ 70 (meia) e R$ 140 (inteira)

Classificação: 18 anos

O Mundo do Circo SP apresenta Circo Zanni, Família Bartolo e União Circo em abril

Onde? O Mundo do Circo SP. Av. Cruzeiro do Sul, 2630 – Carandiru, São Paulo

O Mundo do Circo SP. Av. Cruzeiro do Sul, 2630 – Carandiru, São Paulo Quando? Circo Zanni: dia 5 de abril. Sábado, às 14h e às 17h. MC Mestre de Cerimônias Jorge Veras: dia 6 de abril. Domingo, às 17h. Família Bartolo: dia 9 de abril. Quarta-feira, às 11h e às 15h. União Circo: dia 10 de abril. Quinta-feira, às 11h e às 15h

No mês de abril, a programação do O Mundo do Circo SP está recheada de atrações. Entre os dias 5 e 11 de abril, o espaço recebe o Circo Zanni, dia 5; o mestre de cerimônias Jorge Veras, finalista do Troféu Picadeiro, dia 6; o Circo Nações, da Família Bartolo, no dia 9; e o União Circo, dia 10.

Feira de artesanato impulsiona economia criativa em Brodowski

Onde? Museu Casa de Portinari. Praça Candido Portinari, 298 – Centro, Brodowski

Quando? De 5 a 27 de abril

Sábado e domingo, das 10h às 16h

Todo final de semana, o Museu Casa de Portinari promove a sua tradicional feira de artesanato. A iniciativa impulsiona a economia criativa de Brodowski, sendo uma oportunidade para expositores locais apresentarem os seus trabalhos e produtos.

Entrada Gratuita

Classificação: Livre

