Cocaia Morros e Vale dos Machados abrem a Taça das Favelas nesta sexta

A Taça das Favelas Guarulhos dá o pontapé inicial no campeonato na noite da próxima sexta-feira (8), em uma disputa entre os times Cocaia Morros e Vale dos Machados. O jogo acontece às 19h30, na Arena Bela Vista (rua São Raimundo das Mangabeiras, 60), com entrada gratuita.

Considerada uma das principais iniciativas esportivas sociais da cidade por trabalhar a inclusão e revelar talentos, a competição reúne jovens com idade entre 14 e 17 anos em times masculinos e femininos para estimular a convivência saudável entre as comunidades.

Guarulhos tem consolidado seu espaço na competição e, em 2025, ano histórico para os times guarulhenses, a cidade assistiu à vitória do título estadual para equipe Favela da 13, em final na Arena Pacaembu.

O calendário oficial completo com as datas das próximas competições e os times que entrarão em campo será divulgado em breve pela Cufa Guarulhos (Central Única das Favelas), responsável pela organização do campeonato em parceira com o Instituto Movendo as Quebradas (Imaq) e apoio da Prefeitura de Guarulhos, através da Secretaria de Esportes e Lazer.

Congresso técnico e definições

O Teatro Padre Bento recebeu na noite de quinta-feira (30) o Congresso Técnico da Taça das Favelas para definição das regras da edição 2026, sorteio dos grupos e calendário de jogos. Além dos representantes dos times das comunidades de Guarulhos, autoridades como o vice-prefeito Thiago Surfista, o assessor executivo, Giovanni Sanches, e Márcio Roberto de Oliveira, presidente da Cufa Guarulhos, mais conhecido como Tita, também participaram da solenidade.