Arquivo Histórico exibe documentário sobre os 60 anos do Conservatório Municipal de Guarulhos

A Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos realiza na próxima terça-feira, dia 5, uma sessão do Cine Memória, no Arquivo Histórico Municipal “Araci Borges Dias Martins”. O evento começa às 19h, é gratuito e aberto a todos os públicos, sem necessidade de inscrição.

Será exibido o documentário “Notas do Tempo: Seis Décadas do Conservatório Municipal de Guarulhos”, primeiro episódio de uma websérie que celebra a trajetória do Conservatório Municipal, um dos pilares da formação musical na cidade. O filme traz depoimentos, arquivos históricos e performances musicais que revelam histórias de luta, paixão e resistência que moldaram a instituição.

O documentário aborda temas como a busca por uma sede própria e o desejo de continuidade sustentável do próprio municipal, apresentando o equipamento como um espaço onde gerações se encontram para aprender, ensinar e viver a música. A produção é assinada por Marcelo Ermida, com direção de Fernanda Carvalho, fotografia e imagens de Rodrigo Medrado, som direto de Rodolfo Santana e edição de vídeo de Marcos Campos.

Sobre o Cine Memória

O Cine Memória é um projeto voltado à valorização do audiovisual produzido na cidade, promovendo o acesso do público às produções locais e incentivando o diálogo sobre cinema e memória cultural.

Serviço

Cine Memória — Notas do Tempo: Seis Décadas do Conservatório Municipal de Guarulhos

Data: 5 de maio de 2026 – Terça-feira

Dia da semana: terça-feira

Horário: 19h

Local: Arquivo Histórico Municipal “Araci Borges Dias Martins”

Endereço: avenida Monteiro Lobato, nº 734 – Vila Camargos – Guarulhos

Inscrição: não é necessária

Informações: (11) 2442-8723

Entrada: gratuita

Realização: Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos