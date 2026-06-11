Assistidas pela Casa da Mulher Pimentas buscam geração de renda e bem-estar em oficina de touca e gola

Nesta quarta-feira (10) assistidas pela Casa da Mulher Guarulhense Pimentas participaram da oficina de touca e gola em tricô, no equipamento instalado no CEU Pimentas. A iniciativa da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres visa ao acolhimento, ao bem-estar, à geração de renda e à independência financeira, além de aumentar a autoestima e a autonomia femininas.

A atividade foi conduzida pela servidora Rosiléia Santos, que aos 11 anos de idade aprendeu a tricotar usando sobras de linha das irmãs mais velhas e os tubos de duas canetas no lugar das agulhas. Para ela, o tricô é um trabalho terapêutico que auxilia no relaxamento e a pessoa pode também obter um dinheiro extra. A gola e a touca são adereços que as mulheres podem usar para compor um visual, especialmente agora no clima frio. Na oportunidade, ela focou no ensinamento dos pontos básicos tricô e meia para posteriormente introduzir as demais variedades.

Participantes

Casada, mãe de dois filhos, Maria Aparecida Donaria da Silva, de 50 anos, se dedica à confecção de peças de crochê e produtos bordados com linha e fita e os vende a vizinhos. Segundo ela, é uma oportunidade de aprender um produto diferente, já que não usa o tricô há muito tempo.

Jéssica Machado, de 36 anos, casada e mãe de dois filhos, não sabe tricotar. Quando mais nova ela aprendeu crochê e achou gostoso por ocupar a mente. Tinha uma curiosidade em aprender a fazer tricô e quer fazer touca primeiro para seus filhos e depois tentar vender. Jéssica é moradora da Vila Real e foi aposentada por uma doença oncológica.

O município possui cinco unidades da Casa da Mulher Guarulhense (Bom Clima, Recreio São Jorge, Haroldo Veloso, Pimentas e Vila Galvão) que oferecem gratuitamente cursos e oficinas artesanais variados, palestras e atividades físicas.

Interessadas em participar devem entrar em contato pelo telefone/WhatsApp (11) 2472-1213.

A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres integra a Secretaria de Direitos Humanos.