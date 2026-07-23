Arquivo Histórico Municipal exibe documentário sobre o encontro da viola caipira com o rock no próximo dia 28

O Cine Memória apresenta na próxima terça-feira (28), às 19h, o documentário “Moda de Rock: a moda que não sai de moda”, no Arquivo Histórico Municipal Araci Borges Dias Martins. A exibição é gratuita, tem classificação livre e destaca uma das obras mais originais da cena musical contemporânea, reunindo o universo do rock e da tradição caipira.

Como parte do projeto Arquiva Rock, a sessão destaca a obra que registra um dos diálogos musicais mais originais da cultura brasileira contemporânea: a convergência entre o rock e a música caipira por meio da trajetória da banda Moda de Rock, reconhecida internacionalmente por suas interpretações instrumentais de clássicos do rock executadas na viola caipira. O grupo é símbolo da versatilidade e da capacidade que a música tem de romper barreiras estéticas e geracionais.

A atividade conta com a presença da jornalista Letícia Maria, que desenvolveu o projeto em parceria com o produtor cultural Paulinho Trewasae.

Serviço

Cine Memória: Moda de Rock

Terça-feira, 28 de julho às 19h

Arquivo Histórico Municipal | Avenida Monteiro Lobato, 734 – Vila Camargos

Classificação etária: livre

Entrada: gratuita

Mais informações: (11) 2442-8723

Realização: Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos