Bonsucesso Cultura e Tradição reúne música, poesia e brincadeiras gratuitas no próximo sábado

O projeto Bonsucesso Cultura e Tradição promove no próximo sábado (25), a partir das 18h, mais uma edição de seu encontro no Centro de Cultura Popular Carpição, na Praça Nossa Senhora de Bonsucesso. Aberto às famílias e moradores de todas as idades, o evento é gratuito e reúne música ao vivo, atividades para crianças e espaços de convivência comunitária.

Apoiado pela Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, o projeto tem como propósito preservar e valorizar a história, a cultura e as tradições locais. A iniciativa busca ampliar o acesso à cultura para públicos de diferentes faixas etárias, fortalecendo os laços entre moradores e a identidade cultural da região.

A programação da noite tem como destaque o sertanejo raiz, com apresentações que resgatam sonoridades tradicionais do gênero, além de outros estilos musicais que ampliam a diversidade do repertório apresentado ao público. Além da música, o evento oferece biblioteca comunitária, sessão de poesias e atividades de entretenimento voltadas para o público infantil. Pipoca, algodão-doce e cama elástica completam a programação, tornando a noite convidativa para famílias com crianças.

Serviço

Bonsucesso Cultura e Tradição

25 de julho, das 18h às 22h

Centro de Cultura Popular Carpição – Rua Dona Catharina Maria de Jesus, s/nº – Praça Nossa Senhora de Bonsucesso – Guarulhos

Classificação etária: Livre

Entrada: Gratuita