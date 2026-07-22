CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE SERÁ REALIZADA NO INTERNACIONAL SHOPPING

Moradores de Guarulhos e da região terão, nos dias 22 e 23 de julho, uma nova oportunidade de contribuir para o reforço dos estoques de sangue dos hemocentros. O Internacional Shopping recebe uma campanha de doação de sangue realizada em parceria com o Rotary de Guarulhos Maia e o Hemocentro São Lucas.

A ação será realizada das 10h às 16h30, no Piso Térreo do empreendimento, ao lado das Lojas Americanas. A iniciativa tem como objetivo incentivar a doação regular de sangue, ampliar o número de doadores e conscientizar a população sobre a importância desse gesto para o atendimento de pacientes em hospitais e unidades de saúde.

De acordo com o Ministério da Saúde, uma única doação pode beneficiar até quatro pessoas. Isso ocorre porque o sangue coletado pode ser separado em diferentes componentes, utilizados de acordo com as necessidades específicas de cada paciente.

Além de contribuir para o abastecimento dos hemocentros, a campanha busca aproximar a doação de sangue da rotina da população ao oferecer um ponto de coleta em um local de grande circulação. A proposta é facilitar a participação de pessoas que atendam aos critérios para doação e incentivar novos voluntários a fazerem parte de uma rede permanente de solidariedade.

“Acreditamos que o shopping também pode contribuir para iniciativas que impactam positivamente a comunidade. Receber uma campanha de doação de sangue é uma forma de incentivar um gesto simples, mas que faz diferença na vida de muitas pessoas, fortalecendo uma causa de grande importância social”, afirma Débora Viana, gerente de Marketing do Internacional Shopping.

A participação é aberta às pessoas que atendam aos critérios estabelecidos para a doação de sangue. Antes da coleta, todos os voluntários passarão por uma triagem realizada pela equipe do Hemocentro São Lucas, responsável pela condução da campanha.

SERVIÇO

Campanha de Doação de Sangue

Data: 22 e 23 de julho de 2026

Horário: das 10h às 16h30

Local: Piso Térreo, ao lado das Lojas Americanas, no Internacional Shopping

Parceria: Rotary de Guarulhos Maia e Hemocentro São Lucas

Endereço: Rodovia Presidente Dutra, Saída 225, Itapegica, Guarulhos (SP)