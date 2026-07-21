Última semana de julho tem extensa programação de atividades gratuitas nas Casas da Mulher Guarulhense

As Casas da Mulher Guarulhense oferecem entre os dias 27 e 31 de julho uma extensa lista de cursos e atividades gratuitas voltados à qualificação, bem-estar, inclusão digital, cultura e fortalecimento da autonomia das mulheres. Semanalmente, a programação é divulgada para que as interessadas possam acompanhar as ações realizadas nos espaços.
São cinco unidades espalhadas pela cidade. A primeira está instalada na Rosário,382, na Vila Camargos; a segunda fica dentro do CEU Pimentas, na estrada do Caminho Velho, 351. A terceira unidade fica no Conjunto Habitacional Haroldo Veloso, na rua Agostinho dos Santos, número 2. Também existe uma unidade no Jardim Vila Galvão, na rua Brigadeiro Lima e Silva, 565 e a última está na Praça da Lua, na rua das Margaridas, no bairro Recreio São Jorge.
Todas as atividades são gratuitas e as interessadas podem se inscrever pelo telefone ou WhatsApp (11) 2472-1213.
Confira a programação:
27/7- Segunda-feira
8h às 16h – Ginástica
Haroldo Veloso
8h15 – Treino Funcional
Recreio São Jorge
10h – Inclusão TECH60+
Haroldo Veloso
13h – Inclusão TECH60+
Haroldo Veloso
13h30 – Cine Pipoca: Fortalecimento Feminino
Bom Clima
14h – Oficina Fuxic’art
Jd. Vila Galvão
14h – Oficina Minuto Pix
Pimentas
28/7 – Terça-feira
14h – Forró: Dois pra lá, dois pra cá
Haroldo Veloso
14h – Oficina Fuxic’art
Bom Clima
29/7- Quarta-feira
8h às 16h – Ginástica
Haroldo Veloso
9h – Oficina de Crochê
Jd. Vila Galvão
14h – Oficina Fuxic’art
Jd. Vila Galvão
30/7- Quinta-feira
9h – Oficina de Crochê
Pimentas
10h – Inclusão TECH60+
Haroldo Veloso
13h – Inclusão TECH60+
Haroldo Veloso
13h30 – Cine Pipoca: Fortalecimento Feminino
Jd. Vila Galvão
14h – Oficina Fuxic’art
Bom Clima
14h – Pintura de Pano de Prato
Pimentas
31/7- Sexta-feira
8h às 16h – Ginástica
Haroldo Veloso
14h – Oficina Minuto Pix
Haroldo Veloso
14h – Tricô, Crochê e Bordado
Bom Clima