Última semana de julho tem extensa programação de atividades gratuitas nas Casas da Mulher Guarulhense

As Casas da Mulher Guarulhense oferecem entre os dias 27 e 31 de julho uma extensa lista de cursos e atividades gratuitas voltados à qualificação, bem-estar, inclusão digital, cultura e fortalecimento da autonomia das mulheres. Semanalmente, a programação é divulgada para que as interessadas possam acompanhar as ações realizadas nos espaços.

São cinco unidades espalhadas pela cidade. A primeira está instalada na Rosário,382, na Vila Camargos; a segunda fica dentro do CEU Pimentas, na estrada do Caminho Velho, 351. A terceira unidade fica no Conjunto Habitacional Haroldo Veloso, na rua Agostinho dos Santos, número 2. Também existe uma unidade no Jardim Vila Galvão, na rua Brigadeiro Lima e Silva, 565 e a última está na Praça da Lua, na rua das Margaridas, no bairro Recreio São Jorge.

Todas as atividades são gratuitas e as interessadas podem se inscrever pelo telefone ou WhatsApp (11) 2472-1213.

Confira a programação:

27/7- Segunda-feira

8h às 16h – Ginástica

Haroldo Veloso

8h15 – Treino Funcional

Recreio São Jorge

10h – Inclusão TECH60+

Haroldo Veloso

13h – Inclusão TECH60+

Haroldo Veloso

13h30 – Cine Pipoca: Fortalecimento Feminino

Bom Clima

14h – Oficina Fuxic’art

Jd. Vila Galvão

14h – Oficina Minuto Pix

Pimentas

28/7 – Terça-feira

14h – Forró: Dois pra lá, dois pra cá

Haroldo Veloso

14h – Oficina Fuxic’art

Bom Clima

29/7- Quarta-feira

8h às 16h – Ginástica

Haroldo Veloso

9h – Oficina de Crochê

Jd. Vila Galvão

14h – Oficina Fuxic’art

Jd. Vila Galvão

30/7- Quinta-feira

9h – Oficina de Crochê

Pimentas

10h – Inclusão TECH60+

Haroldo Veloso

13h – Inclusão TECH60+

Haroldo Veloso

13h30 – Cine Pipoca: Fortalecimento Feminino

Jd. Vila Galvão

14h – Oficina Fuxic’art

Bom Clima

14h – Pintura de Pano de Prato

Pimentas

31/7- Sexta-feira

8h às 16h – Ginástica

Haroldo Veloso

14h – Oficina Minuto Pix

Haroldo Veloso

14h – Tricô, Crochê e Bordado

Bom Clima