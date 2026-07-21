Início São Paulo Arsesp abre consulta pública sobre monitoramento da universalização dos serviços de saneamento

Arsesp abre consulta pública sobre monitoramento da universalização dos serviços de saneamento

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Redação Guarulhos Hoje
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Governo de SP

A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp) publicou no dia 16 de julho, no Diário Oficial do Estado, a Consulta Pública nº 11/2026 para receber contribuições e manifestações da sociedade sobre a proposta que institui procedimentos regulatórios para o monitoramento e a avaliação da universalização, dos indicadores operacionais e da qualidade das informações dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

A proposta tem como objetivo estabelecer diretrizes para o acompanhamento da evolução da universalização dos serviços de saneamento básico e da qualidade das informações reportadas pelas prestadoras reguladas, em conformidade com as Normas de Referência ANA nº 08/2024 e nº 09/2024.

A iniciativa busca fortalecer o monitoramento dos serviços de saneamento básico, promovendo maior transparência, confiabilidade das informações e acompanhamento da evolução da universalização dos serviços.

A participação é aberta a pessoas físicas e jurídicas interessadas no tema. Para participar, é necessário preencher o formulário disponibilizado pela Arsesp e encaminhá-lo, até o dia 31 de julho de 2026, para o endereço eletrônico [email protected], conforme as orientações previstas no regulamento.

A minuta de Deliberação, a Nota Técnica, o regulamento e o formulário para envio das manifestações estão disponíveis no site da Arsesp (https://www.arsesp.sp.gov.br/SitePages/DetalhesACPublicas.aspx?idItemC=191).

Após o encerramento do prazo, a Agência divulgará, em seu site, a íntegra das contribuições recebidas.

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