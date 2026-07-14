Estão abertas as inscrições para mais de 1,6 mil vagas em cursos profissionalizantes gratuitos

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo (SDE) abriu inscrições para 1.690 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos do programa Qualifica SP, disponível na plataforma Trampolim. As oportunidades são presenciais, distribuídas em diferentes regiões do estado, com opções voltadas tanto para quem busca o primeiro emprego quanto para trabalhadores que desejam se recolocar ou se qualificar para novas oportunidades no mercado.

As inscrições já podem ser feitas pelo site www.trampolim.sp.gov.br até o dia 2 de agosto. As aulas têm início previsto para 17 de agosto.

As formações contemplam áreas com alta demanda por mão de obra como logística, gestão, informática e administração. Ao todo, são oito opções de cursos gratuitos, com aulas realizadas pela manhã, tarde e noite.

As aulas são presenciais e promovidas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST/SENAT). Verifique os locais das aulas na plataforma no ato da inscrição.

Entre os cursos disponíveis estão:

Logística (520 vagas);

Auxiliar Administrativo (350 vagas);

Gestão de Pessoas (230 vagas);

Almoxarife (180 vagas);

Inglês (120 vagas);

Gestão Financeira (110 vagas);

Pacote de Informática (100 vagas);

Gestão de Projetos (80 vagas).

Os cursos são ofertados nas modalidades Novo Emprego, com 860 vagas voltadas a jovens e adultos entre 25 e 59 anos que desejam se qualificar em uma outra área ou iniciar uma nova carreira, e Meu Primeiro Emprego, com 830 vagas direcionadas a jovens de 16 a 24 anos que buscam a primeira oportunidade no mercado de trabalho.

A definição dos cursos considera as demandas regionais por qualificação profissional, com foco na conexão entre formação e empregabilidade.

Como se inscrever

Para participar, basta acessar o site www.trampolim.sp.gov.br, fazer login com a conta gov.br e escolher o curso desejado. Podem se inscrever candidatos alfabetizados, domiciliados no Estado de São Paulo e com idade compatível com a modalidade escolhida.

Caso o número de inscritos ultrapasse o número de vagas, terão prioridade pessoas com deficiência, jovens, desempregados e candidatos de baixa renda.

Os candidatos selecionados receberão por e-mail as informações sobre a turma, incluindo o local das aulas presenciais. Em todos os cursos será necessária a confirmação da matrícula diretamente na unidade. Para receber o certificado, o aluno deve ter frequência mínima de 75% nas atividades.

Serviço:

Inscrições para cursos profissionalizantes do Qualifica SP

Formato: presencial

Inscrições: até 2 de agosto

Início das aulas: 17 de agosto

Site: www.trampolim.sp.gov.br