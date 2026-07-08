Internacional Shopping recebe edição histórica de 15 anos do Museu do Videogame Itinerante nas férias de julho

Totalmente gratuito, maior evento do gênero no país celebra data com acervo recorde de 550 consoles, simuladores, realidade virtual e concursos de Cosplay e Just Dance

Guarulhos, julho de 2026 – As férias de julho no Internacional Shopping serão marcadas por uma viagem nostálgica e tecnológica no tempo. Entre os dias 4 e 26 de julho, o empreendimento recebe o Museu do Videogame Itinerante, que este ano celebra uma marca histórica: 15 anos de estrada. Consolidado como uma das atrações mais aguardadas da região, o evento retorna com layout moderno, nova identidade visual e um acervo ampliado, reunindo mais de 550 consoles que contam 54 anos de história do entretenimento digital.

Muito além da nostalgia, a exposição foi desenhada para conectar diferentes gerações, reunindo avós, pais e filhos em torno da evolução tecnológica. Os visitantes poderão conferir desde relíquias da década de 1970 até os lançamentos mais modernos, além de usufruir de áreas interativas com realidade virtual, simuladores de corrida, fliperamas retrô e arenas dedicadas aos sucessos EA FC 26 e Just Dance 2026.

A edição deste ano também passa a integrar um espaço dedicado ao universo geek e gamer no Internacional Shopping. Ao lado do Museu do Videogame Itinerante, o público encontra o VR LAND, atração de kart com realidade virtual que combina pista física, cenários digitais e outras experiências tecnológicas. Juntas, as atrações ampliam as opções de lazer durante as férias de julho e oferecem experiências voltadas a diferentes perfis de visitantes, dos fãs de games retrô aos entusiastas das novas tecnologias.

“O Museu do Videogame já faz parte do nosso calendário de férias e é uma atração que sempre desperta muito interesse do público. Nesta edição, que celebra os 15 anos do projeto, a proposta ganha ainda mais força ao integrar um espaço voltado ao universo gamer, reunindo atrações que conversam entre si e oferecem diferentes formas de entretenimento“, destaca Débora Viana, gerente de Marketing do Internacional Shopping.

Para os entusiastas e competidores, a programação especial reserva torneios de Just Dance, dinâmicas interativas e o tradicional e aguardado Concurso de Cosplay, todos com premiações.

“Celebrar 15 anos de trajetória em um espaço que sempre nos acolheu tão bem é um marco. Para comemorar, trouxemos cerca de 100 consoles a mais do que na edição anterior, expandindo nossa curadoria para surpreender tanto os gamers inveterados quanto o público geral que busca uma programação cultural rica e divertida neste mês de julho“, afirma Cleidson Lima, curador do Museu do Videogame Itinerante.

SERVIÇO :

Museu do Videogame Itinerante – Edição 15 Anos

Data: 04 a 26 de julho de 2026

Local: Internacional Shopping – 1º Piso | Espaço de Eventos (Corredor Extra)

Endereço: Rod. Presidente Dutra, Saída 225 – Itapegica, Guarulhos – SP.

Entrada: Gratuita

Horários: Segunda a sexta: 15h às 21h; Sábados: 13h às 21h; Domingos: 14h às 20h

Sobre o Internacional Shopping

Localizado estrategicamente na Rodovia Presidente Dutra e próximo à Rodovia Fernão Dias, o Internacional Shopping atende clientes de diversas regiões da Grande São Paulo, sendo um dos principais centros de compras, lazer e entretenimento da cidade de Guarulhos. Com 77.080 m² de ABL, dois pisos e 390 lojas, o shopping reúne grandes marcas como Outback, Bacio di Latte, C&A, Marisa, Riachuelo, Renner, Pernambucanas, Ri Happy, Lojas Americanas, Calvin Klein, Arezzo, Khelf, Camicado, Magazine Luiza, Casas Bahia, Ponto, Besni, Daiso, Mega Store Cacau Show, entre outras.



O empreendimento também oferece diversas opções de lazer para toda a família, como o NeoGeo Family Parque, um dos maiores parques indoor do Brasil, com mais de 4.500 m² e mais de 250 atrações, além do Bolix, com 24 pistas exclusivas de boliche. O complexo Cinemark do Internacional Shopping é o maior do país em número de assentos, com 4.031 lugares divididos em 15 salas.



O Internacional Shopping ainda conta com serviços diferenciados para o público, como uma unidade do Poupatempo Guarulhos, ampliando as facilidades disponíveis aos visitantes.

Informações à imprensa – Internacional Shopping

Hatsur Comunicação

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