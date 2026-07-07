Descarte irregular é removido em vias da região de Cumbica e da Vila Rio

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), mobilizou as equipes das Regionais Vila Galvão/Cabuçu e Cumbica nesta terça-feira (7) para remover descarte irregular em ruas e avenidas.

As equipes encontraram sofás, colchões, restos de armários, embalagens de papelão, materiais provenientes da construção civil, restos de vegetação, entre outros resíduos. Em alguns locais, foi preciso contar com o apoio de uma retroescavadeira. Os descartes removidos foram transportados e armazenados em local apropriado para triagem e destinação correta.

De acordo com o órgão, foram atendidos os endereços rua Tsuyako Okada, no Jardim City; Estádio João do Pulo, no Jardim Bela Vista; ruas Segundo-Tenente Aviador Ari Pereira de Lima, Nova Guataporanga, Campos Sales, Mari e Acerburgo, em Cumbica; avenida Papa João Paulo I, no Parque São Luiz; Viela Parnaíba, Jardim das Nações; rua Itaparantim, viela Cipó, área pública ao lado da UBS Alan Kardec, no Jardim Presidente Dutra, e a rua São João da Boa Vista, no Jardim São Manoel.

A população pode realizar o descarte de forma regular em uma das unidades do Ecoponto Joga-Tralha. Para conferir a unidade mais próxima, basta acessar o endereço eletrônico https://www.guarulhos.sp.gov.br/ecoponto. Para denúncias, o munícipe pode ligar para o telefone 2475-4999.

Por meio de suas oito regionais, a SAR reafirma o compromisso da Prefeitura com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando ações que geram benefícios diretos à população.