Defesa Civil participa de simulado de combate a incêndio em empresa no Jardim São Geraldo

A Defesa Civil de Guarulhos participou de um simulado de combate a incêndio realizado na quinta-feira (2), nas instalações da empresa Puratos, localizada no Parque Industrial do Jardim São Geraldo, com o objetivo de avaliar os protocolos de emergência, fortalecer a integração entre os órgãos de resposta e aprimorar a preparação para situações de risco.

A atividade envolveu o treinamento das equipes da empresa e contou com a participação do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, do SAMU e do Sistema Integrado de Emergência de Guarulhos (SIEG). O simulado teve cenário de um incêndio com evacuação de funcionários e acionamento dos serviços de emergência.

Durante o exercício, foram testados os procedimentos de comunicação, resposta rápida, isolamento da área e atendimento às vítimas, reforçando o compromisso com a prevenção, a proteção da população e a promoção da cultura de segurança, contribuindo para que empresas e instituições estejam cada vez mais preparadas para agir de forma eficiente diante de ocorrências reais.