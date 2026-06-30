Início Nacional Famílias de vítimas da ditadura recebem novas certidões retificadas

Famílias de vítimas da ditadura recebem novas certidões retificadas

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Redação Guarulhos Hoje
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© Fernando Frazão/Agência Brasil

O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) entregou nesta terça-feira (30) uma nova remessa de certidões de óbito retificadas de pessoas mortas e desaparecidas durante a ditadura militar brasileira, no período de 1964 a 1985. Esta foi a oitava entrega de certidões corrigidas desde 28 de agosto de 2025.

Um total de 95 certidões corrigidas foram emitidas para serem entregues aos familiares na sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no Rio de Janeiro, e 24 foram entregues hoje. A retificação das certidões é realizada também em parceria com o CNJ e o Operador Nacional do Registro Civil de Pessoas Naturais.

Familiares das vítimas receberam os documentos. Um deles foi Jorge Thadeu Mello do Nascimento, filho do economista Dilermano Mello do Nascimento. Quando foi morto pela ditadura, no dia 15 de agosto de 1964, Dilermano era diretor do Departamento de Administração e Finanças do Ministério da Justiça.

Jorge Thadeu entende que a certidão de óbito corrigida “é o reconhecimento de um procedimento que demorou muito para ser visto pelas autoridades, mas que eu encaro como uma observação que deve ser revista para todas as pessoas (vítimas da ditadura), independente do meu caso”, disse.

A jornalista Hildegard Beatriz Angel Bogossian, irmã do estudante de economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Stuart Edgar Angel Jones, torturado e morto pela ditadura militar, disse que receber a certidão de óbito retificada do irmão dava a ela segurança em relação ao Estado brasileiro.

“Significa que o Estado brasileiro está cumprindo a Constituição, os princípios de uma democracia. Isso me dá uma segurança maior como cidadã brasileira”, concluiu.

Hildegard foi representada na cerimônia por seu marido, o engenheiro e professor Francis Bogossian.

“No momento político que a gente está vivendo, esse evento é fundamental: a lembrança de que ditadura nunca mais”, afirmou Rosângela Lins Tozzi, sobrinha de José Dalmo Guimarães Lins. Preso em 18 de maio de 1970 pelo Departamento de Ordem Política e Social (DOPS), José Dalmo permaneceu detido durante seis meses, enquanto sua esposa, Maria Luiza, ficou no Presídio Talavera Bruce, em Bangu, zona norte do Rio, por mais de um ano.

Ambos foram torturados. Depois de libertado, ele se sentia perseguido pelos algozes e acabou cometendo suicídio no dia 11 de fevereiro de 1971.

Rosângela foi à cerimônia no BNDES acompanhada da mãe, Liége Guimarães Lins, irmã de José Dalmo. Para ela, a atitude do governo é emocionante. “Acho absolutamente importante essa validação a toda a luta do tio Dalmo e de todos eles que resolveram ir em busca dos seus ideais, como se fosse em nome da pátria e a injustiça que aconteceu com toda uma população que estava indo em busca do que acreditava ser retificada”.

Retificações
A entrega das certidões cumpre a Resolução n.º 7 da Comissão Nacional da Verdade (CNV) e a Resolução n.º 601/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que determinam a correção da causa de morte indicando ação violenta do Estado.

As retificações abrangem pessoas nascidas, falecidas ou desaparecidas no Rio de Janeiro, casos ocorridos no estado e solicitações de familiares que manifestaram interesse em receber os documentos na unidade federativa.

Defesa da democracia

A ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Janine Mello, informou que, em parceria com a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP), foram feitas retificações de todas as certidões de óbito para correção da causa de morte de 434 pessoas desaparecidas ou mortas durante a ditadura militar.

“Para a gente, tem sido sempre um evento emocionante, um evento de defesa da democracia, não só de celebração, de encerramento de ciclos e de luta dessas famílias, mas também uma oportunidade de o Estado brasileiro se retratar, pedir desculpas, e avançar na reparação para essas famílias, reconhecendo erros do passado e evitando que eles se repitam no futuro”, disse a ministra.

A presidente da CEMDP, Eugênia Gonzaga, informou que a política de retificações foi iniciada em 2018, por recomendação da Comissão da Verdade, que determinava o reconhecimento oficial do Estado. Em 2024, após um período descontinuado, com a reinstituição da Comissão Especial sobre Mortos, conseguiu-se junto ao MDHC e ao CNJ a edição de uma resolução que permitiu retificar as certidões de todas as pessoas até hoje já reconhecidas como vítimas da ditadura militar.

“Mais do que um ato burocrático, é um reconhecimento do Estado brasileiro dos seus erros, pela primeira vez formalizados nesse documento. E, para as famílias, é um encerramento de ciclo finalmente”.

Integrante da CEMDP, onde representa a sociedade civil, Vera Silvia Facciolla Paiva, filha do ex-deputado federal Rubens Paiva, torturado e morto pela repressão militar em 1971, disse que era particularmente importante essa entrega no Rio de Janeiro, onde seu pai foi assassinado.

“Eu estou feliz por ver outras famílias além da nossa receberem essa mudança de certificado que muda a história para essas famílias, na medida em que corrige uma mentira. Ninguém foi morto por uma lei. As pessoas foram assassinadas, depois de presas e torturadas, com os corpos que, inclusive, não foram entregues, como no caso dos desaparecidos”.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destacou que, como casa do desenvolvimento, o Banco tem que ter um espaço nobre para tudo que diz respeito à democracia, ao estado democrático, aos direitos humanos.

“Esse é um capítulo muito doloroso e importante da história do Brasil”. Mercadante lembrou de sua amizade com Vera Paiva, a quem conhece há 53 anos, acompanhando a família de perto com todas as suas dificuldades após a morte do pai e marido. “O Estado brasileiro tem obrigação de fazer homenagem a essas famílias, junto com a reparação e outras medidas complementares”.

Cidades
Já foram realizadas solenidades para entrega de certidões de óbito retificadas em Belo Horizonte, em São Paulo e em Brasília, em 2025, e em Salvador, em Fortaleza, no Recife, em Natal e no Rio de Janeiro, em 2026.

Das 434 certidões aptas a serem retificadas, já foram corrigidas 400. Desde 2025, foram entregues 158 documentos em cerimônias realizadas nessas sete capitais brasileiras. O MDHC esclareceu que a entrega das certidões não tem relação com indenizações, que seguem legislação e procedimentos específicos, independente da retificação dos registros civis.

Lista
As certidões aptas para serem entregues às famílias no Rio de Janeiro pertencem às seguintes pessoas:

  1. Adauto Freire da Cruz
  2. Alberto Aleixo
  3. Aldo de Sá Brito Souza Neto
  4. Almir Custódio de Lima
  5. Aluizio Palhano Pedreira Ferreira
  6. Antogildo Pascoal Viana
  7. Antônio Carlos Nogueira Cabral
  8. Antônio Marcos Pinto de Oliveira
  9. Antônio Sérgio de Mattos
  10. Armando Teixeira Fructuoso
  11. Carlos Eduardo Pires Fleury
  12. Carlos Nicolau Danielli
  13. Caiupy Alves de Castro
  14. Celso Gilberto de Oliveira
  15. Chael Charles Schreier
  16. Cloves Dias de Amorim
  17. Daniel Ribeiro Callado
  18. David de Souza Meira
  19. Dilermano Mello do Nascimento
  20. Dinalva Oliveira Teixeira
  21. Edson Luiz Lima Souto
  22. Edu Barreto Leite
  23. Elmo Corrêa
  24. Felix Escobar
  25. Fernando Augusto da Fonseca
  26. Fernando da Silva Lembo
  27. Geraldo Bernardo da Silva
  28. Gerson Theodoro de Oliveira
  29. Getúlio de Oliveira Cabral
  30. Gilberto Olímpio Maria
  31. Guilherme Gomes Lund
  32. Gustavo Buarque Schiller
  33. Hamilton Pereira Damasceno
  34. Hélio Luiz Navarro de Magalhães
  35. Israel Tavares Roque
  36. Itair José Veloso
  37. Jana Moroni Barroso
  38. João Massena Melo
  39. Joel Vasconcelos Santos
  40. Joelson Crispim
  41. José Dalmo Guimarães Lins
  42. José Jobim
  43. José de Souza
  44. José Gomes Teixeira
  45. José Mendes de Sá Roriz
  46. José Raimundo da Costa
  47. José Roberto Spiegner
  48. Juares Guimarães de Brito
  49. Kleber Lemos da Silva
  50. Labibi Elias Abduch
  51. Lígia Maria Salgado Nóbrega
  52. Lincoln Bicalho Roque
  53. Lincoln Cordeiro Oest
  54. Lourdes Maria Wanderley Pontes
  55. Lourenço Camelo de Mesquita
  56. Lúcia Maria de Souza
  57. Luiz Carlos Augusto
  58. Luiz Ghilardini
  59. Luiz Paulo da Cruz Nunes
  60. Luiz René Silveira e Silva
  61. Lyda Monteiro da Silva
  62. Manoel Alves de Oliveira
  63. Manoel Fiel Filho
  64. Manoel Rodrigues Ferreira
  65. Marcos Antônio da Silva Lima
  66. Marcos Antônio Bráz de Carvalho
  67. Marcos Nonato da Fonseca
  68. Maria Célia Corrêa
  69. Mariano Joaquim da Silva
  70. Marilena Villas Boas Pinto
  71. Mário Alves de Souza Vieira
  72. Mário de Souza Prata
  73. Mauricio Grabois
  74. Mauricio Guilherme da Silveira
  75. Merival Araújo
  76. Neide Alves dos Santos
  77. Newton Eduardo de Oliveira
  78. Norberto Armando Habegger
  79. Paulo César Botelho Massa
  80. Paulo Guerra Tavares
  81. Raul Amaro Nin Ferreira
  82. Reinaldo Silveira Pimenta
  83. Roberto Cietto
  84. Roberto Rascado Rodriguez
  85. Sérgio Fernando Tula
  86. Severino Elias de Mello
  87. Severino Viana Colou
  88. Solange Lourenço Gomes
  89. Stuart Edgar Angel Jones
  90. Telma Regina Cordeiro Corrêa
  91. Tobias Pereira Júnior
  92. Valdir Salles Saboia
  93. Vitorino Alves Moitinho
  94. Walter Ribeiro Novaes
  95. Wilton Ferreira
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