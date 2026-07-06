Prefeitura promove a limpeza de bocas de lobo e poços de visita na região do Pimentas

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), promoveu nesta segunda-feira (6) a desobstrução de bocas de lobo e de poços de visita em diversos pontos da região do Pimentas.

As desobstruções foram realizadas de forma manual e com o apoio do caminhão hidrojato, que promove a limpeza utilizando água sob pressão. O serviço foi executado em equipamentos localizados na viela do Recanto e nas ruas Seis, dos Médicos, Cristino Castro, Campo do Brito e Barroso. O serviço foi coordenado pela Regional Pimentas.

Por meio de suas oito regionais, a SAR reafirma o compromisso do município com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando ações que geram benefícios diretos à população.

Desta forma, a Prefeitura de Guarulhos reforça seu compromisso com a realização do desassoreamento de córregos e valas de drenagem por meio da Operação Tempestade. A iniciativa, de caráter preventivo, tem como principal objetivo evitar alagamentos durante o período chuvoso.