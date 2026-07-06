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Mais de 25 mil pessoas prestigiam temporada do Arraiá Junino nos centros educacionais de Guarulhos

Por
Redação Guarulhos Hoje
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Divulgação/PMG

O clima de Copa do Mundo e o tempo agradável sem vestígios de chuva durante todo o fim de semana fizeram do encerramento da temporada do Arraiá Junino no final de semana, sexta-feira, sábado e domingo, dias 3, 4 e 5, uma grande festa para mais de 4 mil pessoas que prestigiaram o evento no Centro Municipal de Educação e Artes (Cemear), no Macedo. Ao todo, durante o mês de junho e início de julho, mais de 25 mil pessoas passaram pelas festas no CEU Paraíso-Alvorada e no Parque Júlio Fracalanza, durante as festividades juninas, consagrando o evento da Prefeitura de Guarulhos como um dos mais movimentados da cidade.

Realizado pela Secretaria de Educação, o evento trouxe intensa programação com shows, quadrilhas, apresentações culturais, atrações para todas as idades, comidas típicas, variedade gastronômica com preços modestos, que atraíram e agradaram o público.

Além de variada culinária junina, a animada programação musical do Arraiá Junino contou com artistas que combinaram com maestria o repertório contagiante com a receptividade do público, transformando a festa em um grande palco de emoções. O público curtiu shows do cantor Henrique Viana, das duplas Vittor & Felipe e Paulinha & Adriano e dos trios Coisa de Zé e Jaçanã. Com muito brilho, a Quadrilha Junina Asa Branca apresentou espetáculos performáticos com colorido especial e convidou a todos para entrarem na roda.

Para garantir todo esse sucesso e o amplo respeito aos guarulhenses, os demais centros educacionais da cidade ficaram responsáveis por compartilhar com o público atividades desenvolvidas com a comunidade, com apresentações de quadrilhas formadas por alunos dos cursos de ritmos, dança circular, balé e música.

Dentre as atrações, o arraial trouxe apresentações de balé e de ritmos dos alunos do Cemear e balé do CEU São Domingos, de ritmos do CEU Rosa de França, da Banda de Música Popular do CME Adamastor e dos alunos do Programa Ativação 60+, da Subsecretaria de Políticas para o Idoso, entre outros.

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