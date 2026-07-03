Teatro Adamastor recebe espetáculo gratuito que une viola caipira e rock no Dose Dupla Rock & Viola

O Teatro Adamastor recebe o Dose Dupla Rock & Viola, espetáculo musical gratuito que une a tradição da viola caipira à força e à energia do rock, criando uma experiência artística singular e envolvente. A apresentação acontece no dia 13 de julho (segunda-feira), das 19h às 22h, com entrada gratuita e classificação livre, aberta a todos os públicos.

A noite reúne artistas de universos aparentemente distintos e mostra como o encontro entre o rock e a música raiz pode resultar em uma expressão capaz de conectar tradição, inovação e identidade cultural. Representando o rock, apresenta-se Jhon Turner. Pela música raiz, sobem ao palco RickViolla e Abraão Matias, com as participações de Marlene Porto e Bianca Soares.

Jhon Turner é um artista emergente da cena do rock, conhecido por apresentações eletrizantes e por interpretações marcantes que imprimem personalidade própria aos clássicos e às canções autorais. Com forte presença de palco e grande conexão com o público, vem se destacando em eventos e casas de show. Em breve, lança seu primeiro álbum, Shattered Skies, trabalho que marca uma nova fase de sua trajetória e apresenta sua identidade artística ao público do rock nacional.

RickViolla iniciou sua trajetória musical aos 12 anos, quando ganhou seu primeiro violão. Formou a dupla Oriental e Brasileirinho, que integrou a Orquestra Coração da Viola em 1978. Após vencer festivais regionais na música sertaneja, gravou seu primeiro LP em 1981, ao lado de nomes como José Fortuna e Índio Vago, além de canções do roteirista Benedito Rui Barbosa. Participaram daquela gravação músicos como Bambico, na viola caipira, Herrera, na harpa paraguaia, e Martinez, no pistão, com produção do maestro Poli. Em 1992, com a dupla Richard e Ricardo, venceu diversos festivais e gravou seu segundo LP em 1995. Hoje, além de tocar na Orquestra de Violeiros Coração da Viola, apresenta-se com o Duo Papo de Viola e cursa Viola Caipira no Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos.

Abraão Matias começou seus estudos musicais aos 12 anos. Foi aluno do Conservatório Dramático e Musical do Estado de São Paulo e integrou a Orquestra Sinfônica Carlos Gomes. Atualmente desenvolve diversos trabalhos com grupos musicais, entre eles o sexteto Bogaris, e participa da Orquestra de Violeiros de Guarulhos. Dedica-se também ao trabalho solo em parceria com a viola caipira, que apresenta ao lado de RickViolla nesta edição do Dose Dupla Rock & Viola.

Mais do que uma apresentação musical, o Dose Dupla Rock & Viola propõe uma noite de encontro entre diferentes estilos, valorizando a diversidade cultural e promovendo o diálogo entre tradição e contemporaneidade. A iniciativa amplia o acesso da população às atividades culturais oferecidas nos espaços públicos de Guarulhos.

Serviço

Dose Dupla Rock & Viola

Data: 13 de julho – segunda-feira

Horário: 19h às 22h

Local: Teatro Adamastor

Endereço: avenida Monteiro Lobato, nº 734 – Vila Camargos – Guarulhos

Classificação etária: livre

Inscrição: não é necessária

Informações: (11) 2472-5420

Entrada: gratuita

Realização: Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos