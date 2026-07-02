Criatividade, convivência e segurança marcam revoada do projeto Brincando com Pipas no Jardim Tranquilidade

O Estádio Antônio Soares de Oliveira, o Flamenguinho, no Jardim Tranquilidade, recebeu na terça-feira (30) a revoada do Brincando com Pipas, culminância do projeto que, durante o primeiro semestre, viabilizou campanhas de conscientização nas escolas da rede municipal participantes, com atividades lúdicas que ressaltaram o brincar com segurança e a correta utilização das pipas.

Promovido pela EDP e a Evoluir, com recursos da Lei de Incentivo à Cultura, e realizado em parceria com a Secretaria de Educação, o Projeto Brincando com Pipas utiliza a tradicional brincadeira para trabalhar, de forma multidisciplinar, aspectos como a criatividade, a convivência e a segurança.

“Essa valiosa parceria que estabelecemos com a EDP e a Evoluir representa o cuidado e o zelo pelas nossas crianças, a verdadeira garantia de que aprendam valores importantes para toda a vida”, destacou o prefeito Lucas Sanches.

A atividade contou com a participação de estudantes das escolas Prefeitura de Guarulhos Amadeu Pereira Lima, Cora Coralina, Dorcelina de Oliveira Folador, Edson Nunes Malecka, José Jorge Pereira, Paulo Autran e José Carlos da Silva, em uma manhã marcada por temperatura agradável, céu azul, pipas coloridas no ar e contação de história pela educadora Camila Genaro.

O vice-prefeito, Thiago Surfista, conversou com as turmas sobre algumas das principais regras para se empinar as pipas. “Para brincar com segurança, temos que ficar longe da rede elétrica, sem uso de cerol ou linha chilena. Temos que ter atenção e avisar nossos amigos para que a brincadeira possa sempre acontecer”, destacou.

Para os estudantes da EPG Dorcelina de Oliveira Folador, soltar pipas em um local livre de rede elétrica em um dia de céu azul foi uma experiência incrível. “Eu achei que todo mundo gostou, tem várias crianças brincando e felizes também”, disse Maria Eduarda, de 11 anos. Para Miguel, 11, a atividade teve um significado bastante emocionante. “Eu nunca tinha empinado pipa na vida e nunca vim num estádio, para mim é muito emocionante”. Já Erick Antônio, 10, fez um alerta. “Se você usa linha chilena, aí você tá empinando a pipa e não vê, aí passa o motoqueiro, vai cortar o pescoço dele, isso que é o ruim”, alertou.

Para a professora Carla Santana, que acompanhou a turma da Dorcelina, trazer as crianças para o Flamenguinho e propiciar a vivência com as pipas torna a brincadeira ainda mais relevante, para além de toda a proposta lúdica trabalhada em sala de aula. “Esse projeto que vem para as escolas públicas de Guarulhos é importante para conscientizar as crianças e suas famílias dos riscos de danos à rede elétrica, de se machucar e de ferir alguém, fazendo com que todos se tornem responsáveis e atentos uns com os outros”.

Patrícia Angela de Jesus, professora da turma da EJA diurna da EPG Edson Nunes Malecka, comemorou a participação dos estudantes jovens e adultos na iniciativa da EDP/Evoluir. “As turmas saem daqui hoje mais atentas, pois quando um projeto consegue despertar a consciência por meio da prática, percebemos que é uma aprendizagem realmente significativa, um ganho para todo mundo”.

O secretário de Educação, Rafael Carvalho, reforçou a importância da execução do projeto nas escolas da rede municipal. “Muito além da diversão, o projeto também tem impacto positivo nas aprendizagens dos estudantes e na mudança de hábitos e de comportamentos, tanto das crianças quanto dos adultos”, sinalizou Carvalho.