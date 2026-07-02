Zoológico Municipal antecipa fechamento no domingo em razão do jogo do Brasil

O Zoológico Municipal de Guarulhos informa que, excepcionalmente, neste domingo (5), fechará às 15h em virtude do jogo do Brasil contra a Noruega na Copa do Mundo de Futebol.

O Zoológico foi criado em 1981 e mantém cerca de 400 animais de 100 diferentes espécies, priorizando a fauna nacional com 91% das espécies do plantel sendo nativas.

O Zoo está localizado na rua Dona Glória Pagnoncelli, 344, no Jardim Rosa de França. O horário de funcionamento é de terça a domingo, das 9h às 17h. Os portões fecham às 16h30. A entrada é gratuita.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (11)2455-4999 ou pelo e-mail: [email protected] e também pelo site do Zoo: https://zoologico.guarulhos.sp.gov.br/