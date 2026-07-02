Programação ambiental de julho terá SOS Orquídeas e Observação de Aves no Bosque Maia

A agenda ambiental de julho preparada pela Secretaria do Verde, Clima e Sustentabilidade terá duas edições do curso SOS Orquídeas e uma sessão de observação de aves.

Os cursos que ensinam plantar, cultivar e eliminar doenças das plantas acontecem nos próximos dias 8 e 21, a partir das 10h, no Orquidário Municipal. Já a observação de aves será no dia 25, sábado, a partir das 7h, com ponto de encontro no CEA Virgínia Ranali (Bosque Maia).

As inscrições para participar das atividades podem ser feitas pelo telefone (11) 2475-9858 ou pelo e-mail [email protected].

Serviço:

Orquidário Municipal

Av. Papa João XXIII s/nº – Cidade Maia

CEA Virgínia Ranali – Bosque Maia

Av. Papa João XXIII nº 219 – Cidade Maia