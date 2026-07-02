Pesquisadora em linguística acompanha Clube do livro com pessoas com deficiência visual

Nesta quarta-feira, dia 1°, o Clube do Livro – grupo de leitura online composto por pessoas com deficiência visual do projeto Práticas Educativas para Inclusão Social (Peis) da Prefeitura de Guarulhos – promoveu um encontro presencial para a discussão do livro “Fortaleza Digital”, de Dan Brown, na sede da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão, no Macedo. O evento foi acompanhado pela doutoranda em linguística pela Unicamp, Ana Luiza Barreto Bettar Palu, cuja pesquisa é voltada à leitura e acessibilidade.

A leitura da obra, que tem 297 páginas e 128 capítulos, foi iniciada em janeiro e, desde então, contou com a participação da doutoranda nos encontros semanais online que ocorrem por chamada de voz pelo WhatsApp. O livro aborda a criptografia em uma trama com reviravoltas sobre o universo dos serviços de informação, sendo ambientada na Agência de Segurança Nacional (NSA), dos Estados Unidos.

Para Ana, o Clube de Leitura é uma forma importante de acesso à literatura e a tudo que ela promove como o conhecimento, a fruição e emoção, inclusive às pessoas que nunca tinham lido um livro na vida. Além disso, possibilita a criação de vínculos de amizade e de companhia. Ela já havia acompanhado anteriormente a leitura de outra obra com os integrantes do clube.

O aluno do Peis, Silvio Luiz Molina, de 66 anos, da Vila Hulda, perdeu a visão há 23 anos em razão de um acidente de carro. Ele aprovou a escolha do título para leitura por trazer um mistério, porque não tem um final, um desfecho conclusivo. Ele gosta de livros desse tipo de gênero, os policiais.

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão integra a Secretaria de Direitos Humanos.