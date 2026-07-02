Idosos recebem carteira que garante descontos no valor de passagens interestaduais

Mais de 90 idosos receberam na manhã desta quarta-feira, dia 1º., a Carteira do Idoso, documento que possibilita descontos de no mínimo 50% em passagens interestaduais nos transportes rodoviário, ferroviário e aquaviário. A cerimônia, organizada pelo Cras Santos Dumont, aconteceu na EPG Mario Lago e contou com café da manhã, aula de dança do projeto Ativação 60+ e roda de conversa sobre autonomia e protagonismo na terceira idade.

A Carteira do Idoso é um benefício destinado às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos que não tenham como comprovar renda individual de até dois salários-mínimos para a obtenção da gratuidade na passagem interestadual (ônibus, trem ou barco) ou de desconto de, no mínimo, 50% no valor da passagem.

Para requerê-la é necessário estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e possuir o Número de Identificação Social (NIS).

A solicitação deve ser realizada na Central do Cadastro Único, na avenida Bom Clima, 425 ou em uma das unidades do Centro de Referência da Assistência Social (https://www.guarulhos.sp.gov.br/centro-de-referencia-da-assistencia-social-cras).