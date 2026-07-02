Alunos com deficiência visual do Peis participam da 15ª Mostra Cinema e Direitos Humanos

Uma turma de alunos com deficiência visual do projeto Práticas Educativas para a Inclusão Social (Peis) assistiu ao filme “Ga vi: a voz do barro”, da 15ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos, na terça-feira (30) no auditório da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão, no Macedo. A exibição contou com recursos de audiodescrição.

Após o filme foi realizada uma oficina com massa de modelar na qual a turma elaborou utensílios citados na película, uma vez que, de acordo com a subsecretaria, o treino do tato é fundamental para auxiliá-los na leitura Braille. Eles ainda jogaram bingo Braille para praticar a comunicação e o tato.

Aproveitando o mês junino, a sessão de cinema foi acompanhada de pipoca e pratos típicos que foram disponibilizados pelos próprios alunos.

O filme

Com duração de pouco mais de dez minutos e classificação livre, o curta-metragem é dirigido pelo grupo formado por Ana Letícia Meira Schweig, Angélica Domingos, Cleber Kronun de Almeida, Eduardo Santos Schaan, Geórgia de Macedo Garcia, Gilda Wankyly Kuita, Iracema Gãh Té Nascimento, Kassiane Schwingel, Marcus A. S. Wittmann, Nyg Kuita e Vini Albernaz.

A animação conta histórias do povo indígena Kaingang sobre a tradição da cerâmica, barro, território e ancestralidade, produzido a partir do encontro de saberes de mulheres Kaingang na Terra Indígena Apucaraninha, localizada no norte do Paraná. O filme é realizado a partir do evento ”Ga v?: a voz do barro, conversando com a terra”, um encontro de saberes entre mulheres Kaingang na Terra Indígena Apucaraninha, localizada no norte do Paraná, e a cerâmica.

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão integra a Secretaria de Direitos Humanos.