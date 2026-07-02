Prefeitura de Guarulhos cria centros de treinamento físico para atletas

Atletas vinculados à Guarulhos agora podem usufruir de espaços exclusivos para treinamento dentro do Complexo Esportivo João do Pulo e do Ginásio Municipal Fioravante Iervolino. Em funcionamento desde 29 de junho, os novos centros foram equipados com aparelhos de musculação e infraestrutura para treinamento de alto nível. O objetivo é oferecer suporte para o desenvolvimento das equipes e atletas da cidade que, obrigatoriamente, devem disputar competições oficiais representando a Secretaria de Esportes e Lazer de Guarulhos.

O prefeito Lucas Sanches falou sobre os novos espaços. “Nosso compromisso é dar condições reais para que os atletas de Guarulhos alcancem bons resultados. Investir na base e no alto rendimento com equipamentos é garantir que a nossa cidade continue sendo uma potência esportiva, revelando talentos e levando o nome de Guarulhos com orgulho para todas as competições”, disse o chefe do Executivo.

Já o secretário de Esportes e Lazer, Ticiano Neves, comentou sobre a conquista em sua gestão. “Com a criação desses centros de treinamento, elevamos a qualidade da preparação física dos nossos competidores. O Ginásio Fioravante Iervolino e o CSE João do Pulo agora contam com espaços de excelência para otimizar o tempo e o rendimento dos atletas, oferecendo um suporte técnico que antes eles não tinham de forma tão direcionada”.

Os atletas interessados em utilizar a estrutura devem realizar o agendamento prévio de forma presencial. A marcação de horários é feita diretamente na secretaria de cada um dos locais.

Serviço

Ginásio Fioravante Iervolino: rua Mauritânia, s/nº – Jardim Santa Francisca

CSE João do Pulo: avenida Maria Cerri, 145 – Jardim Divinolândia