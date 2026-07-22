Circuito Paulista de Skate traz nova geração do Miniramp para Guarulhos

No sábado (25), Guarulhos será o palco de uma grande celebração do esporte e da cultura urbana. O tradicional Circuito Paulista de Skate desembarca na pista da Skate or Pie para uma etapa emocionante na modalidade Miniramp, reunindo atletas de diversas regiões do estado.

Com o skate consolidado como potência olímpica, o evento em Guarulhos foca no futuro do esporte, dando visibilidade e suporte para os talentos da base e do cenário amador. Para garantir o equilíbrio e a evolução dos participantes, as disputas serão divididas igualmente entre os gêneros masculino e feminino, passando por quatro categorias:

Infantil (14 vagas por gênero)

Mirim (14 vagas por gênero)

Iniciante (14 vagas por gênero)

Amador (14 vagas por gênero)

Além do show de manobras na pista, o evento foi planejado para envolver toda a comunidade de Guarulhos. O público que for prestigiar o campeonato contará com uma praça de alimentação, feira colaborativa com marcas autorais de skate e ambientação musical comandada pelo DJ Bat.

Serviço:

Data: Sábado, 25 de julho de 2026

Horário: A partir das 9h

Local: SKATE OR PIE – Rua Elias Acras, 97 – Vila São Jorge

Inscrições: Pelo link na bio do Instagram @Skateorpie_oficial