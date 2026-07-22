Vôlei Guarulhos tem novo patrocinador e assina com o técnico Vitinho Hillmann

O Vôlei Guarulhos, um dos principais times de alto rendimento do voleibol nacional, acaba de assinar um contrato de patrocínio máster com a empresa Sil Fios e Cabos Elétricos, empresa brasileira, líder na fabricação de condutores de baixa tensão e alta tecnologia. A equipe renovada será apresentada à torcida no próximo dia 29, às 19h30, em um evento que será transmitido ao vivo pelas redes sociais do time, direto do espaço de eventos A Senhora Pizza (Guarulhos).

Com a oficialização do negócio nasce a Sil Vôlei Guarulhos, marca que estampará a camisa do time flecha, pelas próximas duas temporadas. Esta união reforça o compromisso em compartilhar valores que transformem e valorizem as pessoas através do esporte. O presidente esportivo e fundador do time, o jornalista Anderson Marsili, falou da satisfação com a nova parceria e as inovações que virão com o início da temporada. ” Estamos chegando de um ano de superação, mas também de importantes conquistas. Hoje somos um projeto consolidado, capaz de atrair grandes marcas excelentes profissionais, mantendo o objetivo de desenvolver e revelar jovens talentos para o voleibol brasileiro”, afirmou.

Nas três últimas temporadas o Vôlei Guarulhos revelou nomes que, além de serem convocados para a Seleção Brasileira, também foram reconhecidos nacionalmente, como os opostos Franco (2021-2022 e 2022-2023) e Bryan ( 2025-2026), que terminaram a Superliga como maiores pontuadores, registrando 477, 531 e 502 pontos, respectivamente. Bryan também foi reconhecido como Jogador Revelação da temporada, assim como o ex-flecha Léo Lukas, em 2024/2025.

A equipe, que passará a usar o uniforme nas cores azul e laranja, terá um novo técnico: o jovem Vitinho Hillmann, 36 anos, que comandou o Monte Carmelo (MG) na temporada 2025-2026, consolidando seu trabalho como uma das promessas da nova geração de treinadores do voleibol nacional.

Vitinho já se apresentou à comissão técnica, no Ginásio da Ponte Grande, no dia 1° de julho, começou a integração com os profissionais e está acompanhando a avaliação física do novo elenco. “Fiquei muito feliz desde o primeiro contato com o Vôlei Guarulhos, que eu avalio como um projeto consolidado no mercado e com uma gestão e cultura de trabalho diferenciada”, disse.

O novo comandante traz na bagagem passagens pelo Joinville Vôlei (Assistente Técnico 2022-2024); Minas Tênis Clube (Técnico Sub-21 Masculino) e Monte Carmelo (2025-2026), que ficou em quarto lugar no campeonato mineiro. Esta será sua primeira experiência como líder de uma equipe paulista. “As expectativas são as melhores possíveis, pois nosso time terá uma mescla interessante entre jovens e atletas mais experientes. Com certeza, através de muito trabalho e resiliência iremos buscar nossos objetivos no dia a dia”, concluiu.

Agora é Sil Vôlei Guarulhos

A aproximação entre as marcas teve início na última temporada, quando a Sil estampou a camiseta dos líberos, evoluindo para a atual parceria que incluirá ações de fortalecimento da marca e ativações com a torcida, além de melhorias na estrutura do Ginásio da Ponte Grande, sede do time flecha.

O Sil Vôlei Guarulhos manterá ações de responsabilidade social, de desenvolvimento e educação esportiva, através do time de base (masculino e feminino) e do Projeto Flechinhas, que atende cerca de 300 crianças moradoras da cidade, que frequentam a quadra do ginásio, durante as atividades que são monitoradas por professores especializados, no contraturno escolar.

Temporada 2026-2027

Campeão Paulista de 2023, o time confirmou o retorno ao Campeonato Estadual, que terá início no mês de agosto, depois de ter decidido não participar no ano passado. O flecha é uma das principais equipes que disputará a Superliga Masculina de Vôlei, pela sétima vez consecutiva, a partir do mês de outubro.

As competições do Campeonato Paulista 2026 terão outras sete equipes que disputarão o título: Arujá Vôlei, Suzano Vôlei, Vôlei Mania Itaquá, Vôlei Renata, Viapol Vôlei São José, Sesi Bauru e Sabesp Praia Grande.

O jogo de estreia do Sil Vôlei Guarulhos será no dia 21 de agosto, contra a equipe do Suzano Vôlei, na Arena Suzano, Parque Municipal Max Feffer (Avenida Senador Roberto Simonsen, s/nº – Jardim Imperador, Suzano – SP).