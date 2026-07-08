Delegação de Guarulhos viaja para São José dos Campos para disputar o 68º Jogos Regionais

Na próxima semana a delegação guarulhense embarca para São José dos Campos para disputar a 68ª edição dos Jogos Regionais, que começam já na próxima segunda-feira (14) e seguem até dia 23. A delegação da cidade é composta por 253 atletas, 42 professores na comissão técnica e 12 pessoas no apoio, totalizando 307 pessoas, 105 pessoas a mais em relação ao ano passado.

Para este ano, as novidades são: basquete feminino, basquete 3×3 feminino, futebol masculino e feminino, handebol feminino, karatê masculino e feminino, tênis de campo feminino, tênis de mesa feminino e vôlei de praia masculino e feminino.

O prefeito Lucas Sanches celebrou o crescimento da delegação e reafirmou o compromisso com o esporte local. “O aumento expressivo no número de atletas e modalidades em Guarulhos reflete o nosso trabalho em resgatar o orgulho esportivo da nossa cidade. Mais do que buscar medalhas, nossa delegação vai mostrar a força, a determinação e o talento do povo guarulhense.”

O secretário de Esportes e Lazer, Ticiano Neves, falou sobre o aumento da participação guarulhense. “Ficamos felizes em poder aumentar a delegação que representará a cidade nos Jogos Regionais. Nossa missão é colocar a cidade novamente entre as principais potências esportivas da região e nosso primeiro passo foi captar novas modalidades. Estamos na torcida pelos bons resultados”.

De acordo com a Secretaria de Esportes e Lazer, a delegação guarulhense estará na disputa das seguintes modalidades: atletismo masculino e feminino, basquete masculino e feminino, basquete 3×3 masculino e feminino, capoeira masculino e feminino, futebol masculino e feminino, futsal masculino e feminino, ginástica artística feminina, ginástica rítmica feminina, handebol masculino e feminino, judô masculino e feminino, karatê masculino e feminino, tênis de campo masculino e feminino, tênis de mesa masculino e feminino, voleibol masculino e feminino e vôlei de praia masculino e feminino.