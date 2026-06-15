Handebol de Guarulhos é tetracampeão dos Jogos Abertos da Juventude

A delegação de Guarulhos encerrou sua participação nos Jogos Abertos da Juventude com chave de ouro em Barretos. No sábado (13), a equipe de handebol masculino Aciseg/Herkules/Guarulhos garantiu o tetracampeonato ao vencer Praia Grande por 22 a 18, em disputa realizada no Instituto Federal.
Ainda no sábado, a equipe feminina de basquete Apagebask/Guarulhos ficou com o bronze ao vencer Itatiba por 52 a 32, no CEMEP Derby. No dia anterior, sexta-feira (12), a equipe feminina de basquete 3×3 garantiu ouro ao vencer São José dos Campos por 16 a 13, também no CEMEP Derby.
Na última quinta-feira (11), a equipe de ginástica rítmica de Guarulhos competiu no Ginásio Nova Barretos, pelos Jogos Abertos da Juventude, e garantiu uma medalha. Maria Eduarda Lima garantiu ficou com a prata na disputa do arco. No conjunto, as ginastas guarulhenses ficaram na 11ª colocação.
O prefeito Lucas Sanches enalteceu as conquistas. ” Estamos resgatando o orgulho pela cidade e ficamos felizes em acompanhar o crescimento esportivo de Guarulhos”.
O secretário de Esportes e Lazer, Ticiano Neves, parabenizou os atletas. “É com muito orgulho que acompanhamos cada jogo, disputa e as conquistas. Estamos felizes e parabenizamos todos os atletas e comissão técnica pelo desempenho na competição”.
A cidade de Guarulhos encerrou a participação na competição com 20 medalhas, sendo sete de ouro, cinco de prata e oito de bronze.