Jovens PCDs participam de encontro de socialização

Na tarde de sexta-feira (12), Dia dos Namorados, jovens solteiros com deficiências (PCD) visual e intelectual para participarem do encontro Temos um Date, na sede da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão, no Macedo.

A iniciativa da pasta, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, realizou um evento dinâmico para conversar abertamente sobre autoestima, autocuidado, comunicação e expectativas do relacionamento amoroso de jovens com deficiência. A ideia é promover reuniões mensais com o grupo e realizar passeios culturais para teatro e cinema.

Com idades entre 18 e 37 anos, e moradores dos bairros Santos Dumont, Recreio São Jorge, Vila União, Monte Carmela e Gopoúva, os participantes falaram sobre suas trajetórias pessoais como forma de descobrirem preferências. Depois cada um recebeu uma bexiga em formato de coração e a entregou a uma pessoa que sentiu afinidade.

Aos 37 anos, Amanda do Carmo Silva, participou do Temos um Date. Ela tem deficiência visual desde que nasceu e é assistida pela subsecretaria, onde frequenta as aulas do projeto Práticas Educativas para a Inclusão Social (Peis). “Achei muito legal. Foi uma oportunidade para as pessoas com deficiência se conhecerem melhor. No começo a gente fica tímida para falar como somos e o que gostamos de fazer, mas depois a gente se solta e o papo fica legal”, revelou Amanda, que costuma sair com a mãe e a irmã para ir à academia e para as atividades promovidas pela subsecretaria.