Biblioteca Monteiro Lobato reúne quadrinhos brasileiros em mostra gratuita em agosto

A Biblioteca Monteiro Lobato apresenta, de 3 a 28 de agosto, a mostra “Quadrinistas Brasileiros”, uma seleção gratuita de livros de histórias em quadrinhos escritos por roteiristas nacionais. A exposição reúne obras do acervo da Gibiteca e tem entrada gratuita.

Como uma oportunidade para o público conhecer a diversidade da produção brasileira de quadrinhos, a mostra reúne nomes de diferentes gerações e estilos e reforça o trabalho da biblioteca na difusão da leitura e na valorização de autores nacionais. A seleção reúne roteiristas reconhecidos no cenário dos quadrinhos brasileiros, como Ziraldo, Rosana Rios, Franco de Rosa, Shiko, Fido Nesti, Wellington Srbek e Arievaldo Viana, entre outros nomes que ajudaram a construir a trajetória do gênero no país.

Ao reunir obras de autores tão distintos, a iniciativa oferece ao visitante um panorama da riqueza temática e visual dos quadrinhos nacionais, abrangendo desde clássicos consagrados até produções mais recentes.

Serviço

Mostra “Quadrinistas Brasileiros”

Data: 3 a 28 de agosto (segunda a sexta-feira, das 9h às 17h45)

Local: Biblioteca Monteiro Lobato (rua João Gonçalves, nº 439 – Centro – Guarulhos)

Classificação etária: livre

Entrada: gratuita

Mais informações: (11) 2087-6904 | [email protected]